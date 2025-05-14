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На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь

14.05.25 / 12:09
В этом году в Каннах новый дресс-код.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь
Организаторы решили, что кинофестиваль это мероприятие с высокими эстетическим стандартам, которое должно ассоциироваться с классической элегантностью, а потому «голые платья» здесь больше не уместны.

Надо сказать, что больше всего от этого нововведения пострадали приглашенные модели и восходящие «звездочки», которым очень надо обратить на себя внимание. В результате Ирина Шейк была в платье, которое открывало лишь её плечи.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


По сравнению с её прошлым образом это просто костюм монашки.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


В аналогичной ситуации оказалась и Белла Хадид. В прошлом году её фото в платье, сквозь которое отлично просматривалась её обнаженная грудь, облетели весь мир.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


В этом году все гораздо скромнее, хотя, конечно, элегантно и сексуально, поскольку сбоку часть груди увидеть было можно.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


Квентин Тарантино прошелся по дорожке со своей супругой Даниеллой.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


Похоже, что в какой-то момент он испугался, а не является ли платье жены через чур откровенным и спрятал её в свои объятиях.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


Так что, все было очень спокойно и по «красной дорожке прошли сдержанные Джулия Гарнер, Нава Мау, Алессандра Амбросио, Хайди Клум, Ева Лонгория, Холли Берри и другие.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь


А вот к завсегдатаю этого мероприятия Лене Лениной есть вопросики. Похоже, что в этом году она была где-то рядом, но не на самой дорожке.

На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Белла Хадид, Канны 2025

Количество просмотров: 2 743
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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