На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь

Организаторы решили, что кинофестиваль это мероприятие с высокими эстетическим стандартам, которое должно ассоциироваться с классической элегантностью, а потому «голые платья» здесь больше не уместны.Надо сказать, что больше всего от этого нововведения пострадали приглашенные модели и восходящие «звездочки», которым очень надо обратить на себя внимание. В результате Ирина Шейк была в платье, которое открывало лишь её плечи.По сравнению с её прошлым образом это просто костюм монашки.В аналогичной ситуации оказалась и Белла Хадид. В прошлом году её фото в платье, сквозь которое отлично просматривалась её обнаженная грудь, облетели весь мир.В этом году все гораздо скромнее, хотя, конечно, элегантно и сексуально, поскольку сбоку часть груди увидеть было можно.Квентин Тарантино прошелся по дорожке со своей супругой Даниеллой.Похоже, что в какой-то момент он испугался, а не является ли платье жены через чур откровенным и спрятал её в свои объятиях.Так что, все было очень спокойно и по «красной дорожке прошли сдержанные Джулия Гарнер, Нава Мау, Алессандра Амбросио, Хайди Клум, Ева Лонгория, Холли Берри и другие.А вот к завсегдатаю этого мероприятия Лене Лениной есть вопросики. Похоже, что в этом году она была где-то рядом, но не на самой дорожке.