На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь

Надо сказать, что больше всего от этого нововведения пострадали приглашенные модели и восходящие «звездочки», которым очень надо обратить на себя внимание. В результате Ирина Шейк была в платье, которое открывало лишь её плечи.
По сравнению с её прошлым образом это просто костюм монашки.
В аналогичной ситуации оказалась и Белла Хадид. В прошлом году её фото в платье, сквозь которое отлично просматривалась её обнаженная грудь, облетели весь мир.
В этом году все гораздо скромнее, хотя, конечно, элегантно и сексуально, поскольку сбоку часть груди увидеть было можно.
Квентин Тарантино прошелся по дорожке со своей супругой Даниеллой.
Похоже, что в какой-то момент он испугался, а не является ли платье жены через чур откровенным и спрятал её в свои объятиях.
Так что, все было очень спокойно и по «красной дорожке прошли сдержанные Джулия Гарнер, Нава Мау, Алессандра Амбросио, Хайди Клум, Ева Лонгория, Холли Берри и другие.
А вот к завсегдатаю этого мероприятия Лене Лениной есть вопросики. Похоже, что в этом году она была где-то рядом, но не на самой дорожке.