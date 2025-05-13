Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы

Вот только, у Кайли это получается лучше, а вот Тимоти надо быть более внимательным, не смотреть по сторонам и серьезнее относиться к поцелуям.Недавно парочка появилась на красной дорожке 70-й церемонии вручения премии «Давид ди Донателло», где честно отработала перед фотокамерами.Правда, Дженнер умудрилась засветить шрам под грудью от пластической операции, но так не для кого не секрет, что все представительницы клана Кардашьян регулярно правят свое тело и лицо.А вот когда официальные церемонии заканчиваются, то Кайли отправляется на вечеринку в одиночестве, а её бойфренд, например, на баскетбол со своим близким другом.Папарацци уже давно наблюдают за теплыми отношениями между Тимоти Шаламе и миллиардером Райаном Фридкиным, чья семья много лет занимается инвестированием в киноиндустрию и очень помогла в раскрутке самого Шаламе. Именно после фильма «Жаркие летние ночи», где они сняли Тимоти в 2017 году, его актерская карьера пошла в гору, а Шаламе и Фридкин стали очень близкими друзьями.Не исключено, что кроме регулярных светских новостей о её романе с популярным актером Кайли Дженнер, благодаря этим отношениям с Тимати, получит и роль в каком-нибудь фильме, в который будет инвестировать семья Райана Фридкина. Так что, все останутся довольными.Ну, а пока Тимоти проводит время с Райаном, Кайли может позволить себе спокойно расслабиться на где-то на островах.