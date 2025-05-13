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Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы

13.05.25 / 11:49
На всех светских мероприятиях эта парочка демонстрирует взаимную любовь.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы
Вот только, у Кайли это получается лучше, а вот Тимоти надо быть более внимательным, не смотреть по сторонам и серьезнее относиться к поцелуям.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы


Недавно парочка появилась на красной дорожке 70-й церемонии вручения премии «Давид ди Донателло», где честно отработала перед фотокамерами.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы


Правда, Дженнер умудрилась засветить шрам под грудью от пластической операции, но так не для кого не секрет, что все представительницы клана Кардашьян регулярно правят свое тело и лицо.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы


А вот когда официальные церемонии заканчиваются, то Кайли отправляется на вечеринку в одиночестве, а её бойфренд, например, на баскетбол со своим близким другом.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы


Папарацци уже давно наблюдают за теплыми отношениями между Тимоти Шаламе и миллиардером Райаном Фридкиным, чья семья много лет занимается инвестированием в киноиндустрию и очень помогла в раскрутке самого Шаламе. Именно после фильма «Жаркие летние ночи», где они сняли Тимоти в 2017 году, его актерская карьера пошла в гору, а Шаламе и Фридкин стали очень близкими друзьями.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы


Не исключено, что кроме регулярных светских новостей о её романе с популярным актером Кайли Дженнер, благодаря этим отношениям с Тимати, получит и роль в каком-нибудь фильме, в который будет инвестировать семья Райана Фридкина. Так что, все останутся довольными.

Ну, а пока Тимоти проводит время с Райаном, Кайли может позволить себе спокойно расслабиться на где-то на островах.

Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы


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Ключевые слова: Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе

Количество просмотров: 2 899
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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