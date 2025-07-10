В Самаре произошло событие, которое может стать началом нового женского движения в России

Так началось женское комьюнити-клуб «Выбор». Его основательница – Марина Прохорова, блогер, предприниматель и стилист. Она уже много лет помогает женщинам раскрывать потенциал в соцсетях.
Марина создала медитационный пакет «Вдох», который помог более 500 женщинам создать личный бренд в соцсетях. Она также разработала курс «Вдохновляйся» и марафон «В гармонии с собой». Эти проекты помогают женщинам обрести уверенность и заявить о себе в онлайн-пространстве.
Кроме того, Марина имеет опыт ведения бизнеса, создания авторских курсов и марафонов, а также работы с психологами и духовными практиками. Её подход объединяет личностный рост, предпринимательство и женскую поддержку. Поэтому клуб «Выбор» быстро стал не просто мероприятием, а началом крупного сообщества.
Марина сохранила интригу до последнего момента, объявив, что каждая из присутствующих уже месяц является членом клуба. Это стало приятным сюрпризом.
Выбор места для мероприятия был неслучайным. Веранда ресторана «NEBO» в отеле Lotte – это жемчужина Самары с видом на город. Когда 250 женщин в элегантных нарядах собрались на этой площадке, создалось ощущение чего-то особенного.
Среди гостей было более 30 известных самарских блогеров, что превратило событие в светский праздник. Организатором выступила компания ПЦ «Ковер», которая воплотила все идеи основательницы.
Популярность мероприятия превысила ожидания. За несколько дней до презентации оставалось всего 20 билетов, и женщины активно охотились за приглашением.
«Мы ожидали большой интерес, но такой ажиотаж превзошёл все прогнозы», – отметила Марина Прохорова.
Комьюнити-клуб «Выбор» – это экосистема для развития и роста. Он объединяет женщин по всей России, стремящихся развиваться как материально, так и духовно. Каждый месяц участницы изучают новые темы, которые помогают им становиться лучше.
В планах – финансовая грамотность, социальные сети, духовные практики, йога, работа с осанкой и многое другое. Это как персональный коуч и поддерживающее сообщество в одном флаконе.
Презентация стала началом большого проекта. Теперь любая женщина может стать участницей клуба по подписке и найти единомышленниц. В планах – встречи по городам, прямые эфиры и другие активности, которые помогут участницам расти.
«Выбор» – это философия женщин, выбирающих развитие, рост и поддержку. Судя по презентации в Самаре, это движение может стать всероссийским.
Атмосфера вечера на веранде «NEBO» показала: когда женщины объединяются вокруг общей цели, происходит магия. И это только начало.