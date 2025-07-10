В Самаре произошло событие, которое может стать началом нового женского движения в России

Именно это и случилось 8 июля в Самаре, когда 250 женщин в светлых нарядах собрались на веранде ресторана «NEBO» в отеле Lotte.Так началось женское комьюнити-клуб «Выбор». Его основательница – Марина Прохорова, блогер, предприниматель и стилист. Она уже много лет помогает женщинам раскрывать потенциал в соцсетях.Марина создала медитационный пакет «Вдох», который помог более 500 женщинам создать личный бренд в соцсетях. Она также разработала курс «Вдохновляйся» и марафон «В гармонии с собой». Эти проекты помогают женщинам обрести уверенность и заявить о себе в онлайн-пространстве.Кроме того, Марина имеет опыт ведения бизнеса, создания авторских курсов и марафонов, а также работы с психологами и духовными практиками. Её подход объединяет личностный рост, предпринимательство и женскую поддержку. Поэтому клуб «Выбор» быстро стал не просто мероприятием, а началом крупного сообщества.Марина сохранила интригу до последнего момента, объявив, что каждая из присутствующих уже месяц является членом клуба. Это стало приятным сюрпризом.Выбор места для мероприятия был неслучайным. Веранда ресторана «NEBO» в отеле Lotte – это жемчужина Самары с видом на город. Когда 250 женщин в элегантных нарядах собрались на этой площадке, создалось ощущение чего-то особенного.Среди гостей было более 30 известных самарских блогеров, что превратило событие в светский праздник. Организатором выступила компания ПЦ «Ковер», которая воплотила все идеи основательницы.Популярность мероприятия превысила ожидания. За несколько дней до презентации оставалось всего 20 билетов, и женщины активно охотились за приглашением.«Мы ожидали большой интерес, но такой ажиотаж превзошёл все прогнозы», – отметила Марина Прохорова.Комьюнити-клуб «Выбор» – это экосистема для развития и роста. Он объединяет женщин по всей России, стремящихся развиваться как материально, так и духовно. Каждый месяц участницы изучают новые темы, которые помогают им становиться лучше.В планах – финансовая грамотность, социальные сети, духовные практики, йога, работа с осанкой и многое другое. Это как персональный коуч и поддерживающее сообщество в одном флаконе.Презентация стала началом большого проекта. Теперь любая женщина может стать участницей клуба по подписке и найти единомышленниц. В планах – встречи по городам, прямые эфиры и другие активности, которые помогут участницам расти.«Выбор» – это философия женщин, выбирающих развитие, рост и поддержку. Судя по презентации в Самаре, это движение может стать всероссийским.Атмосфера вечера на веранде «NEBO» показала: когда женщины объединяются вокруг общей цели, происходит магия. И это только начало.