Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару

Неделя за неделей в сети накапливались «доказательства»: странные посты Джастина, рассказы «близких друзей» Хейли о её тяжелый жизни, и, казалось бы, неминуемый крах одной из самые обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Но вместо развода мы получили… мастер-класс по пиар-кампании, достойный учебников. Схема была отлажена до мелочей. Джастин, словно заправский провокатор, публиковал в своих соцсетях контент, вызывая волну обсуждений и спекуляций. Каждый пост, каждое фото стало топливом для слухов, подливающим в огонь, предполагаемого развода.Параллельно инсайдерская информация, "слитая" близкими друзьями Хейли, усиливала эффект. Картина казалась ясной: брак на грани краха. И тут– внезапный поворот. На фоне нарастающего ажиотажа Джастин выпускает новый альбом. Не просто выпускает – он используется шумиху вокруг развода как мощные инструмент продвижения. Альбом выходит, а вместе с ним – новая коллекция одежды его бренда. Фотографии счастливой семейной пара, пост в соцсетях с лаконичным "Всё хорошо" – и волна интереса к новому творчеству Бибера накрывает всех.Развод отменяется? По крайней мере, на время продвижения новых проектов.Но и Хейли не осталась в стороне. На днях она отправилась в Испанию на фотосессию и фотографии Хейли в лимонном бикини на берегах Майорки, доступные папарацци, стали ещё одним вирусом.Это не просто фотографии, это демонстрация стиля, красоты и спокойствия. У них, действительно, всё хорошо.