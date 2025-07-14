Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару

14.07.25 / 13:37
Слухи о разводе Джастина и Хейли Бибер распространялись со скорость лесного пожара.

Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару
Неделя за неделей в сети накапливались «доказательства»: странные посты Джастина, рассказы «близких друзей» Хейли о её тяжелый жизни, и, казалось бы, неминуемый крах одной из самые обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Но вместо развода мы получили… мастер-класс по пиар-кампании, достойный учебников. Схема была отлажена до мелочей. Джастин, словно заправский провокатор, публиковал в своих соцсетях контент, вызывая волну обсуждений и спекуляций. Каждый пост, каждое фото стало топливом для слухов, подливающим в огонь, предполагаемого развода.

Параллельно инсайдерская информация, "слитая" близкими друзьями Хейли, усиливала эффект. Картина казалась ясной: брак на грани краха. И тут– внезапный поворот. На фоне нарастающего ажиотажа Джастин выпускает новый альбом. Не просто выпускает – он используется шумиху вокруг развода как мощные инструмент продвижения. Альбом выходит, а вместе с ним – новая коллекция одежды его бренда. Фотографии счастливой семейной пара, пост в соцсетях с лаконичным "Всё хорошо" – и волна интереса к новому творчеству Бибера накрывает всех.
Развод отменяется? По крайней мере, на время продвижения новых проектов.

Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Но и Хейли не осталась в стороне. На днях она отправилась в Испанию на фотосессию и фотографии Хейли в лимонном бикини на берегах Майорки, доступные папарацци, стали ещё одним вирусом.

Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Это не просто фотографии, это демонстрация стиля, красоты и спокойствия. У них, действительно, всё хорошо.

Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару


Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару



← Джефф Безос затеял амбициозный проект... В Самаре произошло событие, которое мо... →

Ключевые слова: Джастин Бибер, Хейли Бибер

Количество просмотров: 3 289
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Джастин и Хейли Бибер молились в церкви
Джастин и Хейли Бибер выбрали неординарные наряды для похода на свадьбу друзей
Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроили "медовый" месяц
Джастин Бибер впервые высказался о своей помолвке с Хейли Болдуин
Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником Анастасия Волочкова, королева скандалов и эпатажа российского шоу-бизнеса, снова озадачила своих поклонников.
От папиной дочки к бизнес-леди: история Снежаны Лебединской и ее революции в сфере загара Когда-то над ней смеялись: «Безопасный загар? Да кто вообще это будет использовать?»
Сидни Суини возглавляет список на роль "девушки Бонда" Слухи о кастинге следующей подруги Джеймса Бонда будоражат поклонников франшизы.
На грандиозном шоу Кэти Пери случилась большая неприятность Сейчас мировая поп-звезда Кэти Перри находится в турне.
Риз Уизерспун проживает свою лучшую жизнь с немецким бойфрендом Папарацци заметили эту сладкую парочку во время отдыха на яхте.
Виктория Боня и её запутанная история похудения Виктория Боня – яркая медийная личность, чья жизнь постоянно находится под пристальным вниманием общественности.
Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару Слухи о разводе Джастина и Хейли Бибер распространялись со скорость лесного пожара.
Джефф Безос затеял амбициозный проект с Сидни Суини Появление Сидни Суини на "свадьбе века" в семье Безосов вызвало волну удивления и спекуляций.
В Самаре произошло событие, которое может стать началом нового женского движения в России Представьте: вы приходите на обычное мероприятие, а попадаете в центр чего-то большего.
Карди Би: Завоевание Парижа в стиле "шоу должно продолжаться" Неделя моды в Париже – это всегда феерия стиля, гламура и неожиданных поворотов.
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.