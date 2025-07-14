Игра в развод: Биберы и мастер-класс по пиару

Параллельно инсайдерская информация, "слитая" близкими друзьями Хейли, усиливала эффект. Картина казалась ясной: брак на грани краха. И тут– внезапный поворот. На фоне нарастающего ажиотажа Джастин выпускает новый альбом. Не просто выпускает – он используется шумиху вокруг развода как мощные инструмент продвижения. Альбом выходит, а вместе с ним – новая коллекция одежды его бренда. Фотографии счастливой семейной пара, пост в соцсетях с лаконичным "Всё хорошо" – и волна интереса к новому творчеству Бибера накрывает всех.
Развод отменяется? По крайней мере, на время продвижения новых проектов.
Но и Хейли не осталась в стороне. На днях она отправилась в Испанию на фотосессию и фотографии Хейли в лимонном бикини на берегах Майорки, доступные папарацци, стали ещё одним вирусом.
Это не просто фотографии, это демонстрация стиля, красоты и спокойствия. У них, действительно, всё хорошо.