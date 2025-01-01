От Дмитрия Диброва ушла жена Полина

Дмитрий познакомился с Полиной Наградовой в 2005 году, когда ей было 17. А ему 46. За плечами Диброва уже было несколько браков, но юная победительница конкурса красоты «Мисс тело» покорила его сердце.Вскоре пара поженилась, и за 16 лет брака Полина родила Диброву троих детей. Казалось, их семейная жизнь была идеальной. Но когда Дмитрий потерял работу на Первом канале, его доходы сильно сократились. Полина не сдержала эмоций и заявила, что «на такое не подписывалась». Но муж убедил её, что ситуация наладится.Новая работа нашлась, но уже не была такой престижной. К тому времени Полина погрузилась в светскую жизнь: организовывала женские клубы и путешествовала с ними по миру, не собираясь отказываться от всего этого.А сейчас появились слухи, что 36-летняя Полина ушла от мужа к бизнесмену Роману Товстику, который владеет корпорацией с миллиардными оборотами и моложе Дмитрия на 15 лет.Самое неприятное в этой истории то, что Роман и его жена Елена — друзья семьи Дибровых. Полина часто бывала в их доме, встречала Елену из роддома, участвовала в крестинах их детей. А теперь выясняется, что Роман снимал домик рядом с домом Дибровых для тайных встреч с Полиной.Слухи о расставании Дибровых пока не подтвердились. А вот Роман после 19 лет брака и рождения шестерых детей порвал с женой. Для неё это стало шоком. Елена узнала об этом, находясь в Италии. Она отреагировала на это эмоциональным постом в соцсетях, написав, что «умерла» и «Роману придётся забрать её тело».