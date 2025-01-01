Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

От Дмитрия Диброва ушла жена Полина

Вчера, 11:10
Возраст и потеря работы на Первом канале могли сыграть здесь свою роль.

От Дмитрия Диброва ушла жена Полина
Дмитрий познакомился с Полиной Наградовой в 2005 году, когда ей было 17. А ему 46. За плечами Диброва уже было несколько браков, но юная победительница конкурса красоты «Мисс тело» покорила его сердце.

От Дмитрия Диброва ушла жена Полина


Вскоре пара поженилась, и за 16 лет брака Полина родила Диброву троих детей. Казалось, их семейная жизнь была идеальной. Но когда Дмитрий потерял работу на Первом канале, его доходы сильно сократились. Полина не сдержала эмоций и заявила, что «на такое не подписывалась». Но муж убедил её, что ситуация наладится.

От Дмитрия Диброва ушла жена Полина


Новая работа нашлась, но уже не была такой престижной. К тому времени Полина погрузилась в светскую жизнь: организовывала женские клубы и путешествовала с ними по миру, не собираясь отказываться от всего этого.

А сейчас появились слухи, что 36-летняя Полина ушла от мужа к бизнесмену Роману Товстику, который владеет корпорацией с миллиардными оборотами и моложе Дмитрия на 15 лет.

Самое неприятное в этой истории то, что Роман и его жена Елена — друзья семьи Дибровых. Полина часто бывала в их доме, встречала Елену из роддома, участвовала в крестинах их детей. А теперь выясняется, что Роман снимал домик рядом с домом Дибровых для тайных встреч с Полиной.

От Дмитрия Диброва ушла жена Полина


Слухи о расставании Дибровых пока не подтвердились. А вот Роман после 19 лет брака и рождения шестерых детей порвал с женой. Для неё это стало шоком. Елена узнала об этом, находясь в Италии. Она отреагировала на это эмоциональным постом в соцсетях, написав, что «умерла» и «Роману придётся забрать её тело».

От Дмитрия Диброва ушла жена Полина


← Предприниматель и бизнес-коуч Петр Ос... Victoria’s Secret готовит новое шоу →

Ключевые слова: Полина Диброва, Дмитрий Дибров

Количество просмотров: 1 781
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Полина Диброва призналась, что супруг относится к ней, как к дочери
Жена Дмитрия Диброва сообщила, что никогда бы не влюбилась в охранника
Жена Дмитрия Диброва пожаловалась на его нежелание заниматься спортом
Полина Диброва восхитила беременным снимком
Victoria’s Secret готовит новое шоу Последний большой показ состоялся в октябре прошлого года.
От Дмитрия Диброва ушла жена Полина Возраст и потеря работы на Первом канале могли сыграть здесь свою роль.
Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса Его воркшоп «Аутентичность» рассчитан на три дня живой работы.
Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка Девушка блистала на светском мероприятие, организованном брендом Post Meridiem.
Свой день рождения отмечает талантливый композитор Дарья Кузнецова Её имя прочно ассоциируется с самыми яркими хитами российской эстрады.
Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket На один вечер столичный ритм сменился беззаботной атмосферой средиземноморья.
Гастрономический дебют haute couture: премьера series Flavors of Couture в ресторане Savva 16 июля в ресторане Savva состоялся ужин от мишленовского шеф-повара Андрея Шмакова.
Анастасия Волочкова вновь отправилась на Мальдивы с молодым спутником Анастасия Волочкова, королева скандалов и эпатажа российского шоу-бизнеса, снова озадачила своих поклонников.
От папиной дочки к бизнес-леди: история Снежаны Лебединской и ее революции в сфере загара Когда-то над ней смеялись: «Безопасный загар? Да кто вообще это будет использовать?»
Сидни Суини возглавляет список на роль "девушки Бонда" Слухи о кастинге следующей подруги Джеймса Бонда будоражат поклонников франшизы.
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.