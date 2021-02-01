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Благодаря спонсору у Миланы Тюльпановой появилась блестящая фотосессия

Сегодня, 16:52
Милана Тюльпанова была замужем за Александром Кержаковым.

Благодаря спонсору у Миланы Тюльпановой появилась блестящая фотосессия
Милана Тюльпанова была замужем за Александром Кержаковым. Но недолгий брак принес ей наркотическую зависимость, мучительный развод и долгую судебную тяжбу в борьбе за сына.

Благодаря спонсору у Миланы Тюльпановой появилась блестящая фотосессия


К счастью, для Миланы все закончилось хорошо и после рехаба, покаяния и суда, с сыном она, наконец, воссоединилась. Жизнь стала налаживаться и несмотря на прошлые проблемы с наркотиками, семейные связи даже позволили ей стать членом совета по культуре при Госдуме.

Милана пробовала себя в разных ипостасях, но, лучше всего у неё получалось быть «моделью», поскольку этой профессией она начала овладевать еще на школьной скамье.

Благодаря спонсору у Миланы Тюльпановой появилась блестящая фотосессия


После развода у Миланы было несколько романтических отношений, которые не закончились браком, так что, найти нового мужа ей пока не удалось, а вот найти спонсора получилось.

Накануне Милана поделилась очередной смелой фотосессией, где из одежды присутствовало только сусальное золото. Так вот, каждая фотография была отмечена фразочкой: «оплачено спонсором».

Возможно, таким образом Тюльпанова обозначила, что это рекламный пост, но вот понять, что она здесь рекламирует оказалось проблематично.

Так что, в ленту Милане даже полетели шуточки по поводу этого спонсора, но девушку они, похоже, не задели. Более того, она первой сама сделала себе комплимент, написав в комментариях: «Милана Вадимовна, как вы прекрасны».

Надо сказать, что большинство её поклонников с ней согласилось, сравнив её с богиней, русалкой и даже автомобилем Ламборгини.
Правда, кое кому показалось, что у неё грустные глаза, хотя на некоторых фотографиях Милана Тюльпанова все же улыбается.
Смотрим..

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Ключевые слова: Милана Тюльпанова

Количество просмотров: 1 079
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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