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Рианна ждет ребенка

Сегодня, 11:17
Певица объявила о второй беременности.

Рианна ждет ребенка
В мае прошлого года Рианна впервые стала матерью. У нее и рэпера A$AP Rocky родился мальчик, имя которого до сих пор держится в секрете.

Рианна ждет ребенка


Певица говорит о сыне с огромной любовью, но признается, что материнские обязанности ее сильно утомляют. Ведь ее деятельность не ограничивается уходом за ребенком. За это время Рианна успела записать новую песню, организовать шоу к выходу новой линейки нижнего белья, а вчера она впервые с 2017 года вышла на сцену. Пять лет назад она решила поставить на паузу музыкальную карьеру, чтобы сосредоточиться на продвижении своего бренда косметики Fenty Beauty и марки нижнего белья Savage X Fenty.

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Ключевые слова: Рианна, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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