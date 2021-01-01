Клава Кока появилась на Big Love Show в очень необычном платье: ТОП самых ярких нарядов Клавы Коки

Она очень любит необычные концертные наряды и на прошедшем Big Love Show Клава не стала делать исключения.В этот раз у неё получилась некая стилизация хорошо известного несколько веков назад кринолина.Правда, размеры явно превосходили известные ранее аналогии, и Клава даже шутила, что есть риск не пройти в дверь и просила пожелать ей удачи.Ну, а самое интересное с певицей случилось на красной дорожке во время фотографирования. Удержать равновесие с таким «коромыслом» не получилось, и Клава Кока чуть не грохнулась на землю. К счастью, удержалась на ногах. И хорошо, что само выступление обошлось без приключений. Так что, удача помогла.А вот её небесно-голубое платьице, в котором Клава гастролировала в прошлом году, вполне могло подвести её под статью.