«Это ММА, детка»: Джиган подтвердил, что его побили

На днях стало известно, что муж Оксаны Самойловой Денис Александрович Устименко-Вейнштеин, известный, как Джиган, попал в больницу.В сети появилось фото, где он с подбитым глазом обедает в столовой одной из московских клиник.Никаких комментариев по этому поводу от Джигана и Оксаны не последовало, но, правда, предыдущие десять дней семья отсутствовала в сети, что наводило на некоторые подозрения.Но Самойлова объяснила это тем, что все они заболели и было не до этого, но сейчас уже все в порядке и она вернулась к своему привычному образу жизни – ездит по делам и на фитнес.Так что, у всех все хорошо и только Джиган с фингалом. Видимо такая странная побочка у этой болезни, которая всех их поразила после возвращения из жарких стран в холодную Москву.Ну, а сегодня уже сам Джиган вышел на связь и опубликовал фото, из которого стало ясно, что у него еще и нога в гипсе. Сам он это иронично прокомментировал словами: «Со мной все в порядке. Это ММА, детка».Если кто не знает, то Джиган еще в 7 лет начал заниматься боксом, тайским боксом и стал мастером спорта по кикбоксингу. А не так давно он даже грозился сразиться с Александром Емельяненко, но тот бой так и не состоялся. Но в этот раз, если верить Денису, то его тупо побили, а вот в октагоне или нет, это уже другое дело.Правда, если вспомнить, что не так давно он дрался с медузой, то и его участие в смешанных единоборствах можно поставить под сомнение. Тем более, что в ММА ног, вроде, не ломают.В любом случае, сейчас Оксана Самойлова во всю постит сторисы из фитнеса и даже намека на то, что, на самом деле Денис опять по пьяни загулял и пора подумать о разводе, нет.