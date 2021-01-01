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Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной

Вчера, 22:37
Сын весь в знаменитого папу?

Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной
Курбан Омаров готовит сына Омара к взрослой жизни своими методами. Недавно парню исполнилось 15 лет, а значит ему пора познать все прелести женского тела и в этом как нельзя кстати помогут папины подруги.

Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной


Так, минувшие выходные Омар провёл в ночном клубе в компании папани, его молодой пассии Валерии, грудь которой едва не вываливалась из корсета, и той самой Виолетты, бывшей избранницы любовника Ксении Бородиной - безработного Трофима.

Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной


Женщина в кофточке, подчеркивающей отсутствие бюстгальтера на пышной груди, то и дело висла на 15-летнем сыне Омарова, прижималась к нему, приглашала на «медляки», а тот отвечал взаимностью, обнимая навязчивую подружку отца. Видимо, парень и сам был не против такой компании. Ну, согласитесь сами, где ещё он сможет воочию не только воплотить свои мальчишечьи фантазии, но и, так сказать, потренироваться в пик-апе.

Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной


Кстати, у Виолетты имеется дочь, она практически ровесница Омара, но одинокую парикмахершу это не смущает, да и Курбана тоже. Наоборот хорошо, знакомая женщина с опытом может обучить юнца всем премудростям жизни, ещё и под присмотром отца, а не где-то там неизвестно с кем по подворотням.

Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной


Интересно, понравится ли такая «учительница» матери парня?

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Ключевые слова: Курбан Омаров

Количество просмотров: 1 521
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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