Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной

Курбан Омаров готовит сына Омара к взрослой жизни своими методами. Недавно парню исполнилось 15 лет, а значит ему пора познать все прелести женского тела и в этом как нельзя кстати помогут папины подруги.Так, минувшие выходные Омар провёл в ночном клубе в компании папани, его молодой пассии Валерии, грудь которой едва не вываливалась из корсета, и той самой Виолетты, бывшей избранницы любовника Ксении Бородиной - безработного Трофима.Женщина в кофточке, подчеркивающей отсутствие бюстгальтера на пышной груди, то и дело висла на 15-летнем сыне Омарова, прижималась к нему, приглашала на «медляки», а тот отвечал взаимностью, обнимая навязчивую подружку отца. Видимо, парень и сам был не против такой компании. Ну, согласитесь сами, где ещё он сможет воочию не только воплотить свои мальчишечьи фантазии, но и, так сказать, потренироваться в пик-апе.Кстати, у Виолетты имеется дочь, она практически ровесница Омара, но одинокую парикмахершу это не смущает, да и Курбана тоже. Наоборот хорошо, знакомая женщина с опытом может обучить юнца всем премудростям жизни, ещё и под присмотром отца, а не где-то там неизвестно с кем по подворотням.Интересно, понравится ли такая «учительница» матери парня?