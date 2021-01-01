Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова

Мария Захарова лично знакома со многими представителями шоу-бизнеса.Помимо политической деятельности, Захарова имеет хобби - писать стихи и песни. Не многие знают, что дипломат успела написать тексты для певицы Зары, Максима Фадеева, Наргиз, Александра Когана, Любови Успенской и даже для Люси Чеботиной на английском языке. За свои творения, по признанию Захаровой, она не берёт гонорары, ибо творчество это всего лишь хобби.Так вот, на днях политик поделилась, что вновь сотрудничает с Любовью Успенской, но теперь к процессу подключилась и её дочь Татьяна Плаксина. Теперь родственницы поют дуэтом и Мария написала для них песню «Мольба». В беседе с журналистами представитель МИД признала, что несколько лет назад Татьяна Плаксина едва не погибла от наркотиков, а вовсе не от падения с велосипеда, как предпочитает рассказывать артистка. Тогда-то Захарова и познакомилась с Успенской и вспомнила, что это был тяжёлый период.«Я познакомилась с ними пару лет назад. Наше совместное творчество началось не на радостной ноте, честно говоря. Тогда Люба спасала Таню, которая переживала, надеюсь, самый худший период в своей жизни. Люба боролась за нее отчаянно, вытаскивала ее всеми возможными и невозможными способами. Буквально в мольбе обращалась ко всем, кто мог помочь», - рассказала политик.Усилия матери увенчались успехом, по крайней мере, пока Татьяна ведёт трезвый образ жизни. Правда, она находится под полным контролем родительницы, а если дать ей полную свободу, неизвестно чем закончится. Успенская признается, что строго ограничивает круг общения Тани, она проводит время только с родственниками и никакой личной жизни у неё нет.А между тем Люба Успенская сделала очередную пластику.