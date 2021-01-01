Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова

Вчера, 22:54
Многие не ожидали услышать комментарий от такого важного в России человека.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова
Мария Захарова лично знакома со многими представителями шоу-бизнеса.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова


Помимо политической деятельности, Захарова имеет хобби - писать стихи и песни. Не многие знают, что дипломат успела написать тексты для певицы Зары, Максима Фадеева, Наргиз, Александра Когана, Любови Успенской и даже для Люси Чеботиной на английском языке. За свои творения, по признанию Захаровой, она не берёт гонорары, ибо творчество это всего лишь хобби.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова


Так вот, на днях политик поделилась, что вновь сотрудничает с Любовью Успенской, но теперь к процессу подключилась и её дочь Татьяна Плаксина. Теперь родственницы поют дуэтом и Мария написала для них песню «Мольба». В беседе с журналистами представитель МИД признала, что несколько лет назад Татьяна Плаксина едва не погибла от наркотиков, а вовсе не от падения с велосипеда, как предпочитает рассказывать артистка. Тогда-то Захарова и познакомилась с Успенской и вспомнила, что это был тяжёлый период.

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова


«Я познакомилась с ними пару лет назад. Наше совместное творчество началось не на радостной ноте, честно говоря. Тогда Люба спасала Таню, которая переживала, надеюсь, самый худший период в своей жизни. Люба боролась за нее отчаянно, вытаскивала ее всеми возможными и невозможными способами. Буквально в мольбе обращалась ко всем, кто мог помочь», - рассказала политик.

Усилия матери увенчались успехом, по крайней мере, пока Татьяна ведёт трезвый образ жизни. Правда, она находится под полным контролем родительницы, а если дать ей полную свободу, неизвестно чем закончится. Успенская признается, что строго ограничивает круг общения Тани, она проводит время только с родственниками и никакой личной жизни у неё нет.

А между тем Люба Успенская сделала очередную пластику.

← Блейк Лайвли впервые появилась в кадр...

Ключевые слова: Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дочь Любови Успенской готовится к очередной операции
Мария Захарова сочинила песню для Любови Успенской
Дочь Любови Успенской потеряла семь передних зубов
Мария Захарова поделилась необычным хобби
Сэм Смит стал "мемом" из-за надувного костюма, а Сальма Хайек кардинально сменила имидж. Кто еще выделился на BRIT Awards. Как всегда выпендрежничество.
Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова Многие не ожидали услышать комментарий от такого важного в России человека.
Блейк Лайвли впервые появилась в кадре без живота, после четвёртых родов Как всегда улыбчивая и очаровательная, Блейк не может не восхищать.
"Где я?": растерянный Николай Носков огорчил зрителей своего сольного концерта Ему бы воздухом дышать, здоровье восстанавливать, а не концерты давать, но нет.
Певица Ханна показала фото с выписки, рассекретив пол второго ребёнка Для многих это стало полной неожиданностью.
Сын Курбана Омарова провёл ночь в клубе с довольно взрослой женщиной Сын весь в знаменитого папу?
Вдова Александра Пономаренко продаёт имущество, чтобы избавиться от долгов мужа На голову супруги свалилось не мало бед.
Омбудсмен требует сменить наставников шоу "Голос.Дети" Егора Крида, Басту и МакSим На Первом канале разгорается очередной скандал.
Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни Продюсер заразился коронавирусом.
"Будет отправлять деньги": Айза сообщила, что помирилась с Гуфом Бывшим супругам удалось поговорить.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.