Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном

Сегодня, 15 апреля, супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками трогательными семейными снимками с маленьким сыном Ваганом на руках. Судя по всему, семейство посетило церковь накануне светлого праздника Пасхи, чтобы освятить куличи.Выходные юморист и его жена решили отметить по-настоящему весенней фотосессией. Счастливое семейство на опубликованных в блоге Брухуновой снимках запечатлено в полном составе: Евгений Ваганович держит сына на руках, а рядом с ними стоит Татьяна, одетая во все черное и цветную косынку.Глаза женщины скрыты за солнечными очками, но это не помешало разглядеть, что она сияет от счастья, широко улыбаясь. Под снимками уже успели отметиться преданные поклонники влюбленной пары: пока одни желают, чтобы Господь защитил семью от всех несчастий, другие — не могут сдержать восхищение от того, насколько милыми получились фотографии.