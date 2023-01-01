Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном

Вчера, 23:02
Супруги посетили церковь накануне Пасхи.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном
Сегодня, 15 апреля, супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками трогательными семейными снимками с маленьким сыном Ваганом на руках. Судя по всему, семейство посетило церковь накануне светлого праздника Пасхи, чтобы освятить куличи.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном


Выходные юморист и его жена решили отметить по-настоящему весенней фотосессией. Счастливое семейство на опубликованных в блоге Брухуновой снимках запечатлено в полном составе: Евгений Ваганович держит сына на руках, а рядом с ними стоит Татьяна, одетая во все черное и цветную косынку.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном


Глаза женщины скрыты за солнечными очками, но это не помешало разглядеть, что она сияет от счастья, широко улыбаясь. Под снимками уже успели отметиться преданные поклонники влюбленной пары: пока одни желают, чтобы Господь защитил семью от всех несчастий, другие — не могут сдержать восхищение от того, насколько милыми получились фотографии.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном

← Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили об... Наташа Королева призналась, что уехал... →

Ключевые слова: Татьяна Брухунова, Евгений Петросян, olganews

Количество просмотров: 3 315
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Татьяна Брухунова показала подарок от Евгения Петросяна
«Прелестный мальчик»: Татьяна Брухунова умилила сеть видео с сыном от Евгения Петросяна
Татьяна Брухунова объяснила, почему назвала сына Ваганом
Татьяна Брухунова показала фото наследника Евгения Петросяна
Агата Муцениеце показала, как выглядит ее новый загородный коттедж за 20 миллионов рублей Актриса в скором времени вместе с детьми переедет в Подмосковье.
Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров 55-летний артист признается, что операции помогли ему почувствовать себя более уверенно.
Роман Капаклы настаивает на мирных переговорах с бывшей возлюбленной Мариной Африкантовой Экс-участники «Дома-2» продолжают выяснять отношения.
Телеведущая Марина Кравец показала подросшую дочку в розовом наряде Девочке исполнилось 3 года.
Наташа Королева призналась, что уехала из России Певица отправилась покорять острова в вещах собственного производства.
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейные снимки с подросшим сыном Супруги посетили церковь накануне Пасхи.
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили объявил о женитьбе и поделился расходами на свадьбу Личность невесты пока не раскрывается.
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag Девушка не только модель, но и популярный блогер.
Популярный блогер сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной Уже второй раз за последние пол года певицу зовут замуж.
Новый руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о возвращении в кино Актер и режиссер заверил, что скоро зрители снова увидят его имя на афишах.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.