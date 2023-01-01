Телеведущая Марина Кравец показала подросшую дочку в розовом наряде

На днях единственной дочери Марины Кравец исполнилось 3 года, и в честь этого радостного события звезда поделилась снимком подросшей Вероники в своих социальных сетях.38-летняя ведущая шоу «Конфетка» вот уже 9 лет счастлива в браке со своим ровесником, генпродюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Они учились вместе в вузе и играли в КВН. Актриса не любит выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение и долгое время скрывала беременность, а теперь крайне редко показывает дочь.На фотографиях малышка предстала в нежном розовом платье принцессы. Вероника радостно улыбалась, в ее глазах отражались яркие эмоции от праздника.«Малышке уже 3 года, а кажется, только вчера фотографировались у дверей роддома. Мы впервые решили организовать настоящий праздник, хотя некоторые практикуют подобное с года. Мы хотели, чтобы праздник был в первую очередь для ребенка, а не для взрослых, чтобы Вероничка получила большое удовольствие!» — подписала публикацию Марина.