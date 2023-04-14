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Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от маленького сына

Вчера, 14:23
Модель считает, что совместный сон может сформировать у ребенка неуверенность в себе.

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от маленького сына
27-летняя модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от 3-летнего сына Ратмира.

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от маленького сына


«Первая вице-мисс Россия-2014» воспитывает мальчика одна. Свои отношения с популярным рэпером девушка характеризует как дружеские, им удалось сохранить общение ради совместного ребенка. Ратмир проводит много времени как с матерью, так и с отцом. Решетова стремится дать мальчику всё самое лучшее и окружить его вниманием. Она даже спала вместе с сыном. Однако недавно блогерша поделилась в своих социальных сетях, что решила отказаться от такой практики.

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от маленького сына


Анастасия посмотрела на совместный сон с ребенком с психологической точки зрения.

«У мальчиков, которые долгое время спят с мамой, позже формируется идентификация пола. Когда мальчик становится подростком, он может быть слаб характером, не уметь постоять за себя. В дальнейшем такие мальчики испытывают трудности в личной жизни, потому что они ищут подобие мамы», — объясняет Решетова.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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