Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от маленького сына

27-летняя модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила спать отдельно от 3-летнего сына Ратмира.«Первая вице-мисс Россия-2014» воспитывает мальчика одна. Свои отношения с популярным рэпером девушка характеризует как дружеские, им удалось сохранить общение ради совместного ребенка. Ратмир проводит много времени как с матерью, так и с отцом. Решетова стремится дать мальчику всё самое лучшее и окружить его вниманием. Она даже спала вместе с сыном. Однако недавно блогерша поделилась в своих социальных сетях, что решила отказаться от такой практики.Анастасия посмотрела на совместный сон с ребенком с психологической точки зрения.«У мальчиков, которые долгое время спят с мамой, позже формируется идентификация пола. Когда мальчик становится подростком, он может быть слаб характером, не уметь постоять за себя. В дальнейшем такие мальчики испытывают трудности в личной жизни, потому что они ищут подобие мамы», — объясняет Решетова.