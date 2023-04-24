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Курбан Омаров подарил возлюбленной дом в ОАЭ

Вчера, 09:35
Курбан часто балует свою девушку.

Курбан Омаров подарил возлюбленной дом в ОАЭ
После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина не афиширует личную жизнь. Зато он делает это регулярно. Особенно мужчина любит хвастаться подарками и сюрпризами для своей девушки. Так он уже демонстрировал серьги для Валерии за 9 миллионов рублей и различные романтические жесты.

Курбан Омаров подарил возлюбленной дом в ОАЭ


А вчера девушке исполнилось двадцать два года. Курбан решил не мелочиться и приподнес ей роскошный подарок, который довел Валерию до слез.
Несколько дней назад пара отправилась в Дубаи, чтобы там отпраздновать день рождения. Омаров привел возлюбленную в центр по продажам недвижимости и показал макет дома, который хочет ей подарить. Услышав это она расплакалась и убежала в машину. Справившись с эмоциями Валерия вернулась обратно.

Курбан Омаров подарил возлюбленной дом в ОАЭ


"Мы сделали это! Теперь Валерия является владельцем нашего гнездышка в Дубае. Очень надеюсь, что мы будем здесь проводить прекрасное время. Скажу вам, это совсем непросто, приехать в чужую страну и купить дом", - написал бывший муж Ксении Бородиной.

Правда особняк будет построен только в 2025 году.

"Зато стоит 50 миллионов, а не 150", - высказался Омаров.

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Ключевые слова: Курбан Омаров, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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