Курбан Омаров подарил возлюбленной дом в ОАЭ

После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина не афиширует личную жизнь. Зато он делает это регулярно. Особенно мужчина любит хвастаться подарками и сюрпризами для своей девушки. Так он уже демонстрировал серьги для Валерии за 9 миллионов рублей и различные романтические жесты.А вчера девушке исполнилось двадцать два года. Курбан решил не мелочиться и приподнес ей роскошный подарок, который довел Валерию до слез.Несколько дней назад пара отправилась в Дубаи, чтобы там отпраздновать день рождения. Омаров привел возлюбленную в центр по продажам недвижимости и показал макет дома, который хочет ей подарить. Услышав это она расплакалась и убежала в машину. Справившись с эмоциями Валерия вернулась обратно."Мы сделали это! Теперь Валерия является владельцем нашего гнездышка в Дубае. Очень надеюсь, что мы будем здесь проводить прекрасное время. Скажу вам, это совсем непросто, приехать в чужую страну и купить дом", - написал бывший муж Ксении Бородиной.Правда особняк будет построен только в 2025 году."Зато стоит 50 миллионов, а не 150", - высказался Омаров.