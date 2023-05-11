"Шакира видела слухи в Сети о том, что Том ухаживает за ней, и как фанаты согласились с этим мнением. Она думает, что это забавно, поскольку это просто неправда. Она весело провела время, болтая с ним, но на этом всё", - сообщил источник изданию Us Weekly.
Шакиру заметили за ужином с Льюисом Хэмилтоном
11.05.23 / 15:48
Певица не комментирует личную жизнь.
Шакира после скандального разрыва с Жераром Пике решила переехать в США. Несколько недель назад певица собрала вещи и вместе с детьми улетела в Майами. Немного ранее появились слухи о том, что она нашла себе нового мужчину, который ждет ее в Америке. А в минувшие выходные она появилась на гонках "Формулы-1" в компании Тома Круза. Конечно, в сети тут же появились предположения, что у артистки и голливудского актера роман. Правда на публике они никак не проявляли своих чувств. А теперь инсайдер сообщил, что общением между знаменитостями носило дружеский характер, а певица сейчас сосредоточена на детях и своей карьере.
"Шакира видела слухи в Сети о том, что Том ухаживает за ней, и как фанаты согласились с этим мнением. Она думает, что это забавно, поскольку это просто неправда. Она весело провела время, болтая с ним, но на этом всё", - сообщил источник изданию Us Weekly.
"Шакира видела слухи в Сети о том, что Том ухаживает за ней, и как фанаты согласились с этим мнением. Она думает, что это забавно, поскольку это просто неправда. Она весело провела время, болтая с ним, но на этом всё", - сообщил источник изданию Us Weekly.
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Ключевые слова: Льюис Хэмилтон, Шакира, julianews
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Количество просмотров: 5 941
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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