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Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше

Вчера, 22:33
Английская актриса не любит делиться подробностями о личной жизни.

Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше
Само по себе интервью 53-летней звезды Рэйчел Вайс уже большая редкость, а если в нём идёт речь о частной жизни - это настоящая сенсация. На сей раз поводом для искреннего разговора стала новая актёрская работа Вайс, сериал под названием "Связанные насмерть" - в кадре Рэйчел предстаёт сразу в двух ролях сестёр-близнецов - они обе работают гинекологами. Сериал является римейком одноимённого фильма ужасов 1988 года.

Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше


После выхода картины на создателей обрушилась негативная реакция части зрителей - они были недовольны чрезмерной, по их мнению, откровенностью показанных сцен родов и выкидышей. В интервью Вайс признаётся, что была удивлена такой реакцией: "Я просто хотела рассказать историю женского опыта, и мы не стремились ничего преувеличивать или драматизировать. Это жизнь, реальность, обычные женщины проходят через это. Наверное, такое не часто видят на экране, поэтому наш сериал возможно сможет открыть новые горизонты в кино" - говорит Рэйчел и добавляет: "У меня был выкидыш. Вы внезапно видите кровь, вытекающую из вашего тела, и всё это просто часть женской жизни". Когда именно актриса пережила эту трагедию, осталось тайной.

Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше


Также Рэйчел поделилась своим мнением о запрете абортов и смертной казни - дискуссии об этом не утихают в США уже несколько месяцев: "Сейчас всё чаще кажется, что жизнь можно легко потерять - вас просто могут застрелить из автомата в школе или супермаркете. Власти могут осудить человека на смерть, решив, что он заслуживает казни. Но в начале жизни женщине почему-то не дают выбора. Я не могу это объяснить. Женщина вправе решать всё самостоятельно".

Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше


Напомним, что Рэйчел Вайс и её супруг актёр Дэниэл Крэйг воспитывают 5-летнюю дочь Грейс. Также у актрисы есть 17-летний сын от отношений с режиссером Дарреном Аронофски.

Рэйчел Вайс дала редкое интервью и впервые рассказала о выкидыше

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Ключевые слова: Рэйчел Вайс, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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