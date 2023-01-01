В Париже скончался внебрачный сын Алена Делона

Накануне французские издания распространили новость о кончине внебрачного сына 87-летнего Алена Делона, фотографа Кристиана Аарона Булонь - мужчине было 60 лет. Его обнаружили в квартире в Париже, однако, по информации полиции, произошло это спустя продолжительное время после момента смерти и тело подверглось довольно сильному разложению. Первой мужчину нашла сиделка, которая должна была за ним ухаживать, но явно пренебрегла своими обязанностями - она была взята под арест по статье о "неоказании помощи лицу, находящемуся в опасности".Непосредственная причина смерти пока не называется, однако СМИ предполагают, что она может быть естественной - в последние годы Булонь сильно болел - одним из его диагнозов называется гемиплегия, при которой развивается паралич одной из сторон тела. По данным издания Le Parisien, Кристиан передвигался в инвалидном кресле.Матерью Булонь была немецкая актриса и певица Криста Пэффген, выступавшая под псевдонимом Нико. После рождения сына в 1962 году она заявила, что отцом ребёнка является Ален Делон. Актёр неоднократно отрицал отцовство и отказывался от прохождения теста ДНК. Тем не менее родители Делона фактически признали внука и воспитывали его, проводя с ребенком больше времени, чем его мать и даже дав ему свою фамилию - Булонь. Позже Кристиан дважды подавал заявление в суд с требованием установления отцовства - оба процесса он проиграл.Напомним, что у Алена Делона трое детей - старший сын Энтони родился в браке с актрисой Натали Бартелеми. Дочь Анушка и сын Ален-Фабьен появились на свет в гражданском браке с моделью Розали ван Бремен.