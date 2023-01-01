Мариам Парлагашвили рассказала, как найти хорошего ортодонта, который умеет работать на элайнерах





Мариам Малхазовна Парлагашвили - главный врач стоматологической клиники «Проприкус» в Сокольниках.

И поэтому она без труда может ответить на этот вопрос, дать несколько важных советов и предостеречь от ошибок.



1. Ищите клинику, которая специализируется на элайнерах. Тогда вы будете в безопасности, если врач заболеет, уйдет в декрет, переедет, план лечения будет в общем доступе. Раньше я тоже была сторонником фразы «идти на доктора», но сейчас необходимо продумать все возможные ситуации, учитывая репутация и доктора, и клиники.



2. Найдите доктора, у которого есть имя, ассоциированное с элайнерами. Все-таки, когда человек хочет попробовать суши, он не идёт в грузинский или итальянский ресторан.



3. Попросите доктора показать фото его работ (похожих случаев) до/после. Уточните, на каких именно элайнерах будет происходить лечение (европейские, российские, американские - они все разные). И да, я часто говорю пациентам: или Invisalign или брекеты.



4. Уточните все действия по шагам. Это очень важно. Для того, чтобы получить результат, нужна точность и последовательность.

5. Проговорите сроки.



Топ 5 ошибок при выборе врача



❌все врачи одинаковые! Зачем выбирать вообще. Где дешевле там и лучше. К сожалению, такие суждения приводят к лотерее. А лотерея, как вы знаете, это непредсказуемость. Никто ведь не хочет рисковать здоровьем?



❌выбирать врача по отзывам на сайте докторов. Честно? Я всегда «за» рекомендации. «За» отзывы. И да, я- за некую медийность врача. Знаете почему? Я точно знаю, что не могу закончить случай не идеально. Ведь если я на вижу- то я берегу свою репутацию.



❌ходить за мнениями к 10 людям и выбрать того, кто говорит то, что вы хотите услышать.

Это крах:) Если 10 человек говорят одно и тоже, а 11- что-то отличное, возможно, не 10 идиотов, а просто один авантюрист. Проверено.



❌выбирать врача без рабочей страницы, не глядя на результаты работ. Думаю, тут все ясно.



❌выбирать врача по возрасту- чем старше- тем лучше. Это, увы, не про ортодонтию. Возраст не имеет значения вообще.





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Автор фото: Пресс-служба



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