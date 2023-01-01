Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения

Единственной наследнице звезды Варваре исполнилось 11 лет.В этот радостный день экс-участница шоу «Звезды в Африке» опубликовала редкое фото именинницы. В кадре девочка позировала в комбинезоне-кимоно черного цвета, а ее образ дополнили объемные прямоугольные серьги. Волосы Варвары были покрашены в яркий фиолетовый цвет.После Пермякова выложила и совместный снимок с дочерью.«Вчера отметили день рождения нашей Варвары! 11 лет — уже серьезный возраст. Любим», — подписала публикацию Светлана.Фолловеры актрисы поспешили отреагировать на новые фотографии с наследницей. Они буквально засыпали 11-летнюю Варвару комплиментами и пожеланиями. В комментариях даже разразился спор, на кого из родителей девочка похожа больше.