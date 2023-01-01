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Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения

Сегодня, 13:35
51-летняя актриса Светлана Пермякова, наиболее известная как Люба из сериала «Интерны» недавно отпраздновала день рождения своей дочки.

Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения
Единственной наследнице звезды Варваре исполнилось 11 лет.

В этот радостный день экс-участница шоу «Звезды в Африке» опубликовала редкое фото именинницы. В кадре девочка позировала в комбинезоне-кимоно черного цвета, а ее образ дополнили объемные прямоугольные серьги. Волосы Варвары были покрашены в яркий фиолетовый цвет.

Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения


После Пермякова выложила и совместный снимок с дочерью.

Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения


«Вчера отметили день рождения нашей Варвары! 11 лет — уже серьезный возраст. Любим», — подписала публикацию Светлана.

Фолловеры актрисы поспешили отреагировать на новые фотографии с наследницей. Они буквально засыпали 11-летнюю Варвару комплиментами и пожеланиями. В комментариях даже разразился спор, на кого из родителей девочка похожа больше.

Светлана Пермякова показала подросшую дочь в день ее рождения

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Ключевые слова: Светлана Пермякова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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