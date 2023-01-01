Питу Дэвидсону назначили исправительные работы

Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. В тот момент на пассажирском сидении машины находилась его девушка Чейз Суи Уондерс. К счастью, в аварии никто не пострадал, но суд признал комика виновным в правонарушении и приговорил к пятидесяти часам общественных работ. Уже известно, что Пит будет отбывать их в Пожарном департаменте Нью-Йорка, где работал его отец. Мужчина погиб, ликвидируя последствия теракта 11 сентября.Кроме этого, Дэвидсону предстоит возместить убытки, полученные в результате ДТП, пройти 12-часовое обучение в автошколе и посетить морг или больницу, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с людьми, ставшими жертвами лихачей.