Кроме этого, Дэвидсону предстоит возместить убытки, полученные в результате ДТП, пройти 12-часовое обучение в автошколе и посетить морг или больницу, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с людьми, ставшими жертвами лихачей.
Питу Дэвидсону назначили исправительные работы
Сегодня, 14:07
В марте этого года бывший бойфренд Ким Кардашьян нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП.
Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. В тот момент на пассажирском сидении машины находилась его девушка Чейз Суи Уондерс. К счастью, в аварии никто не пострадал, но суд признал комика виновным в правонарушении и приговорил к пятидесяти часам общественных работ. Уже известно, что Пит будет отбывать их в Пожарном департаменте Нью-Йорка, где работал его отец. Мужчина погиб, ликвидируя последствия теракта 11 сентября.
Кроме этого, Дэвидсону предстоит возместить убытки, полученные в результате ДТП, пройти 12-часовое обучение в автошколе и посетить морг или больницу, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с людьми, ставшими жертвами лихачей.
Кроме этого, Дэвидсону предстоит возместить убытки, полученные в результате ДТП, пройти 12-часовое обучение в автошколе и посетить морг или больницу, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с людьми, ставшими жертвами лихачей.
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Ключевые слова: Пит Дэвидсон, julianews
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Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Питу Дэвидсону назначили исправительные работы В марте этого года бывший бойфренд Ким Кардашьян нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП.
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