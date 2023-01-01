Исполнитель хита «Грустный дэнс» Артем Качер впервые показал лицо новорожденного ребенка

Сына Ареса ему родила супруга Александра. До недавнего времени новоиспеченные родители тщательно скрывали внешность ребенка, ограничившись несколькими снимками без его лица.Накануне состоялось крещение малыша. Поэтому теперь Артему и Александре нет смысла скрывать сына, и они решили впервые представить его поклонникам. На странице личного блога Качера появилась серия снимков с маленьким Аресом.«С Крещением тебя, сыночек. Пусть Господь всегда будет рядом с тобой. А теперь официально, знакомьтесь, наш сынок, Арес Артемович», — написал счастливый отец.Крестным папой малыша стал давний друг рэпера Артем Умрихин, более известный как Artik.Отмечается, что церемония прошла в Ереване, в Храме Святой Рипсиме.