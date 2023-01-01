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Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна

Сегодня, 11:52
45-летняя актриса Екатерина Климова сейчас находится в оздоровительной клинике.

Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна
Многие звезды российского шоу-бизнеса посещают это место, чтобы восстановить силы, сбросить вес или же просто отдохнуть и почистить организм.

Накануне звезда драмы «Мы из будущего» опубликовала на странице своего блога серию новых снимков. Екатерина позировала у бассейна в белом купальнике с прозрачными вставками. Невооруженным глазом видно, что у звезды на берде есть достаточно массивная тату. На ее плече также можно разглядеть рисунок поменьше.

Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна


На другом снимке Климова позировала уже стоя.

Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна


Поклонники Екатерины и ранее хвалили ее стройную фигуру, которую артистке удалось сохранить после рождения четверых детей. Экс-жена Игоря Петренко ранее рассказывала, что после 40 лет стала еще тщательнее следить за собой, уделяя особое внимание спорту, а именно пилатесу.

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Ключевые слова: Екатерина Климова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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