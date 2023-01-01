Актриса Екатерина Климова поделилась фотографиями в купальнике у бассейна

Накануне звезда драмы «Мы из будущего» опубликовала на странице своего блога серию новых снимков. Екатерина позировала у бассейна в белом купальнике с прозрачными вставками. Невооруженным глазом видно, что у звезды на берде есть достаточно массивная тату. На ее плече также можно разглядеть рисунок поменьше.
На другом снимке Климова позировала уже стоя.
Поклонники Екатерины и ранее хвалили ее стройную фигуру, которую артистке удалось сохранить после рождения четверых детей. Экс-жена Игоря Петренко ранее рассказывала, что после 40 лет стала еще тщательнее следить за собой, уделяя особое внимание спорту, а именно пилатесу.