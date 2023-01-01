Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной

Сегодня, 10:56
43-летняя экс-ведущая телестройки «Дом-2» воспитывает 11-летнюю дочь Анджелину.

Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной
Светская львица родила девочку от миллионера Алекса Смерфита. Несмотря на то, что пара рассталась, мужчина продолжает общаться с наследницей и активно участвует в ее жизни.

Накануне Виктория опубликовала на странице в своих социальных сетях трогательные снимки с подросшей Анджелиной. В кадре телеведущая позировала в объемной льняной рубашке белого цвета, а девочка предстала в черной футболке с открытым плечом и шортах.

Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной


«Энджи так подросла за каникулы. Похожи? Анджелина вернулась из лагеря и теперь рассказывает мне с утра и до вечера. Помню, как я любила ездить в пионерские лагеря! До сих пор вспоминаю эти моменты», — написала Боня.

Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной


До того, как выложить эти фотографии, Виктория продемонстрировала, как Анджелина ходит на каблуках.

Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной


11-летняя девочка устроила дефиле на веранде. Телеведущая отметила, что настал тот час, когда дочка начала примерять ее обувь, и не за горами момент и первой дискотеки.

← Супруга Стаса Михайлова Инна показала...

Ключевые слова: Виктория Боня, olganews

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Виктория Боня в стильном наряде позавтракала на летней веранде
Виктория Боня посвятила дочери трогательные слова
Виктория Боня задумалась о втором ребенке
Виктория Боня опубликовала в блоге фото подросшей дочки
Вдова Валентина Юдашкина Марина поделилась новым снимком с отдыха В начале мая этого года 64-летняя Марина Юдашкина похоронила любимого мужа.
Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем Возлюбленная актера Александра Петрова удивила общественность новой фотографией.
Мадонна подогрела слухи о своем возвращении на сцену серией пикантных фото Больше месяца назад 64-летняя певица Мадонна оказалась в больнице.
Валерий Пономаренко прокомментировал слухи о борьбе за наследство покойного брата-близнеца В декабре прошлого года скончался юморист Александр Пономаренко.
28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника Осенью прошлого года певица Elvira T (настоящее имя - Эльвира Тугушева) получила предложение руки и сердца.
Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной 43-летняя экс-ведущая телестройки «Дом-2» воспитывает 11-летнюю дочь Анджелину.
Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки В мае этого года в семье эстрадного исполнителя Стаса Михайлова произошло радостное событие.
25-летняя Сидни Суини прокомментировала слухи о новом романе с актером Американская актриса Сидни Суини помолвлена с бизнесменом Джонатаном Давино.
59-летняя певица Вика Цыганова продемонстрировала фигуру в купальнике Осенью этого года звезде 90-х Вике Цыгановой исполнится 60 лет.
Сына Михаила Ефремова выписали из больницы Полтора месяца назад сын Михаила Ефремова выпал из окна и получил тяжелые травмы.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.