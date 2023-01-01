Виктория Боня устроила фотосессию с 11-летней дочерью Анджелиной

Светская львица родила девочку от миллионера Алекса Смерфита. Несмотря на то, что пара рассталась, мужчина продолжает общаться с наследницей и активно участвует в ее жизни.Накануне Виктория опубликовала на странице в своих социальных сетях трогательные снимки с подросшей Анджелиной. В кадре телеведущая позировала в объемной льняной рубашке белого цвета, а девочка предстала в черной футболке с открытым плечом и шортах.«Энджи так подросла за каникулы. Похожи? Анджелина вернулась из лагеря и теперь рассказывает мне с утра и до вечера. Помню, как я любила ездить в пионерские лагеря! До сих пор вспоминаю эти моменты», — написала Боня.До того, как выложить эти фотографии, Виктория продемонстрировала, как Анджелина ходит на каблуках.11-летняя девочка устроила дефиле на веранде. Телеведущая отметила, что настал тот час, когда дочка начала примерять ее обувь, и не за горами момент и первой дискотеки.