28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника

Ее возлюбленный Александр Гречаник решился на ответственный шаг прямо во время концерта. Певица ответила согласием.8 августа в городе Светлогорск состоялась торжественная церемония бракосочетания. Саму свадьбу возлюбленные отпраздновали днем позже на родине Александра в Калининграде.Исполнительница хита «Все решено» и ее теперь уже супруг подготовились к торжеству основательно. Они посещали мастер-класс, чтобы сделать уникальные обручальные кольца ручной работы, на которых теперь навсегда сохранится дата праздника — 8.08.23.Напомним, Тугушева и Гречаник познакомились несколько лет назад. Тогда они даже и не задумывались о создании семьи, а просто начали работать над совместным музыкальным проектом. Со временем чувства музыкантов переросли во что-то большее и довели их до ЗАГСа.