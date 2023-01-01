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28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника

Сегодня, 11:23
Осенью прошлого года певица Elvira T (настоящее имя - Эльвира Тугушева) получила предложение руки и сердца.

28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника
Ее возлюбленный Александр Гречаник решился на ответственный шаг прямо во время концерта. Певица ответила согласием.

8 августа в городе Светлогорск состоялась торжественная церемония бракосочетания. Саму свадьбу возлюбленные отпраздновали днем позже на родине Александра в Калининграде.

28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника


Исполнительница хита «Все решено» и ее теперь уже супруг подготовились к торжеству основательно. Они посещали мастер-класс, чтобы сделать уникальные обручальные кольца ручной работы, на которых теперь навсегда сохранится дата праздника — 8.08.23.

28-летняя певица Elvira T вышла замуж за музыканта Александра Гречаника


Напомним, Тугушева и Гречаник познакомились несколько лет назад. Тогда они даже и не задумывались о создании семьи, а просто начали работать над совместным музыкальным проектом. Со временем чувства музыкантов переросли во что-то большее и довели их до ЗАГСа.

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Ключевые слова: Elvira T, Эльвира Тугушева, Александр Гречаник, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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