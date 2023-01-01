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Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой

Сегодня, 14:23
В последнее время актер Данила Козловский редко выходит в свет.

Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой
Он практически не снимается в кино и не участвует в театральных постановках. 38-летний герой фильма «Духless» ушел в затишье после слухов о его якобы отъезде из России. С тех пор о нем мало что было слышно.

Однако накануне Данила решил прервать молчание и порадовал поклонников новым фото с 3-летней дочкой Одой Валентиной. Правда, Козловский снимок с наследницей предпочел оставить без комментария.

Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой


Напомним, малышка родилась зимой 2020-го в отношениях актера с Ольгой Зуевой. Возлюбленные встречались 5 лет, и впервые про их роман заговорили в 2015 году.

Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой


Практически сразу после появления на свет Оды Валентины пара рассталась. Девочка вместе со своей мамой живет в США, куда актер старается как можно чаще приезжать, чтобы с ней увидеться.

Сейчас Данила находится в отношениях со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной.

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Ключевые слова: Данила Козловский, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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