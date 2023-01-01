Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой

Однако накануне Данила решил прервать молчание и порадовал поклонников новым фото с 3-летней дочкой Одой Валентиной. Правда, Козловский снимок с наследницей предпочел оставить без комментария.
Напомним, малышка родилась зимой 2020-го в отношениях актера с Ольгой Зуевой. Возлюбленные встречались 5 лет, и впервые про их роман заговорили в 2015 году.
Практически сразу после появления на свет Оды Валентины пара рассталась. Девочка вместе со своей мамой живет в США, куда актер старается как можно чаще приезжать, чтобы с ней увидеться.
Сейчас Данила находится в отношениях со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной.