Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой

Он практически не снимается в кино и не участвует в театральных постановках. 38-летний герой фильма «Духless» ушел в затишье после слухов о его якобы отъезде из России. С тех пор о нем мало что было слышно.Однако накануне Данила решил прервать молчание и порадовал поклонников новым фото с 3-летней дочкой Одой Валентиной. Правда, Козловский снимок с наследницей предпочел оставить без комментария.Напомним, малышка родилась зимой 2020-го в отношениях актера с Ольгой Зуевой. Возлюбленные встречались 5 лет, и впервые про их роман заговорили в 2015 году.Практически сразу после появления на свет Оды Валентины пара рассталась. Девочка вместе со своей мамой живет в США, куда актер старается как можно чаще приезжать, чтобы с ней увидеться.Сейчас Данила находится в отношениях со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной.