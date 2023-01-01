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Жена Брюса Уиллиса рассказала о проблемах, связанных с его деменцией

Сегодня, 14:59
В феврале этого года «крепкому орешку» Брюсу Уиллису поставили страшный диагноз - лобно-височная деменция.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о проблемах, связанных с его деменцией
С тех пор вся большая семья актера старается уделять ему как можно больше внимания, окружив заботой и любовью.

Жена Брюса, Эмма Хеминг, стала его главным опекуном. 45-летняя актриса и фотомодель не скрывает, что ей непросто заботиться о муже, даже несмотря на помощь врачей и многочисленных друзей.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о проблемах, связанных с его деменцией


Недавно супруга «крепкого орешка» дала интервью журналистам издания Fox News и призналась, что ей с большим трудом дается роль жены тяжелобольного человека. По словам Эммы, сейчас ее жизнь наполнена лишь ужасом и мраком. Однако актриса не собирается опускать руки и старается делать все возможное ради себя, мужа и двух дочек: 11-летней Мейбл и 8-летней Эвелин.

«Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах. У меня каждый день бывают моменты грусти, моя жизнь наполнена горем», — рассказала Хеминг.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о проблемах, связанных с его деменцией


Фотомодель порекомендовала партнерам тяжелобольных людей не забывать о себе. По словам Эммы, важно хотя бы раз в день взять паузу и отвлечься на что-то красивое.

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Ключевые слова: Эмма Хеминг, Брюс Уиллис, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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