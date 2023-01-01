Жена Брюса Уиллиса рассказала о проблемах, связанных с его деменцией

С тех пор вся большая семья актера старается уделять ему как можно больше внимания, окружив заботой и любовью.Жена Брюса, Эмма Хеминг, стала его главным опекуном. 45-летняя актриса и фотомодель не скрывает, что ей непросто заботиться о муже, даже несмотря на помощь врачей и многочисленных друзей.Недавно супруга «крепкого орешка» дала интервью журналистам издания Fox News и призналась, что ей с большим трудом дается роль жены тяжелобольного человека. По словам Эммы, сейчас ее жизнь наполнена лишь ужасом и мраком. Однако актриса не собирается опускать руки и старается делать все возможное ради себя, мужа и двух дочек: 11-летней Мейбл и 8-летней Эвелин.«Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах. У меня каждый день бывают моменты грусти, моя жизнь наполнена горем», — рассказала Хеминг.Фотомодель порекомендовала партнерам тяжелобольных людей не забывать о себе. По словам Эммы, важно хотя бы раз в день взять паузу и отвлечься на что-то красивое.