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56-летняя Сальма Хайек попала в объективы папарацци на отдыхе с мужем-миллиардером

Сегодня, 13:49
Актриса Сальма Хайек сейчас отдыхает в мексиканском городке Лос-Кабос.

56-летняя Сальма Хайек попала в объективы папарацци на отдыхе с мужем-миллиардером


Компанию ей составили друзья, а также супруг-миллиардер Франсуа-Анри Пино. Недавно возлюбленные попали в объективы папарацци.

На новых снимках репортеров издания Page Six актриса запечатлена в купальнике фиолетового цвета с принтом, а ее 61-летний супруг - в темно-синих плавательных шортах.

56-летняя Сальма Хайек попала в объективы папарацци на отдыхе с мужем-миллиардером


В Сети тут же принялись обсуждать фигуру звезды. Большинство читателей интернет-портала посчитали, что Сальма выглядит гораздо моложе своих лет, а вот ее супруг вполне соответствует своему возрасту.

56-летняя Сальма Хайек попала в объективы папарацци на отдыхе с мужем-миллиардером


Напомним, Хайек и Пино поженились в 2009 году в Париже. Супруги вместе воспитывают 15-летнюю дочь Валентину. У Франсуа-Анри также есть дети от предыдущих отношений: сын Франсуа и дочь Матильда от первого брака с Дороти Лепер и сын Августин от модели Линды Евангелисты.

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Ключевые слова: Сальма Хайек, Франсуа-Анри Пино, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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