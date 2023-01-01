Татьяна Навка показала редкое фото дочери в ее 9-й день рождения

Однако накануне спортсменка решила сделать исключение, тем более повод появился весомый - день рождения наследницы.На странице в своих социальных сетях мама именинницы опубликовала новое фото 9-летней Надежды. Девочка в кадре позировала на набережной в нежно-розовом платье в белую полоску. Татьяна трогательно обратилась к повзрослевшей дочке, назвав ее «своим маленьким лебедем, продолжением, сердцем и любовью».«Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее. Просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим», — подписала она снимок.Навка не скрывает, что дочка пошла по ее стопам. Надежда уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием.Напомним, Татьяна состоит в браке с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.Возлюбленные поженились в 2015 году, а спустя год на свет появилась их общая дочка. Навка также воспитала наследницу от предыдущего брака с Александром Жулиным, которой сейчас уже 23 года.