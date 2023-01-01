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Татьяна Навка показала редкое фото дочери в ее 9-й день рождения

Сегодня, 11:22
48-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка нечасто радует поклонников снимками со своими детьми.

Татьяна Навка показала редкое фото дочери в ее 9-й день рождения
Однако накануне спортсменка решила сделать исключение, тем более повод появился весомый - день рождения наследницы.

На странице в своих социальных сетях мама именинницы опубликовала новое фото 9-летней Надежды. Девочка в кадре позировала на набережной в нежно-розовом платье в белую полоску. Татьяна трогательно обратилась к повзрослевшей дочке, назвав ее «своим маленьким лебедем, продолжением, сердцем и любовью».

Татьяна Навка показала редкое фото дочери в ее 9-й день рождения


«Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее. Просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим», — подписала она снимок.

Татьяна Навка показала редкое фото дочери в ее 9-й день рождения


Навка не скрывает, что дочка пошла по ее стопам. Надежда уже несколько лет профессионально занимается фигурным катанием.

Напомним, Татьяна состоит в браке с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.

Татьяна Навка показала редкое фото дочери в ее 9-й день рождения


Возлюбленные поженились в 2015 году, а спустя год на свет появилась их общая дочка. Навка также воспитала наследницу от предыдущего брака с Александром Жулиным, которой сейчас уже 23 года.

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Ключевые слова: Татьяна Навка, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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