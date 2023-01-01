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Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем

Сегодня, 11:35
В начале этого года жизнь светской львицы Пэрис Хилтон кардинально изменилась.

Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем
Певица вместе с мужем Картером Реумом стали родителями малыша, который появился на свет с помощью суррогатной матери.

В понедельник счастливая Хилтон опубликовала новое фото с подросшим малышом. На снимке 7-месячный Феникс Бэррон, которого назвали в честь покойного прадедушки Бэррона Хилтона, позировал на руках у звездной мамы. Пэрис взяла его с собой в бутик Chanel.

Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем


«Понедельник мамочки. С моим маленьким ангелом», — подписала она снимок.

Напомним, 25 января Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с мужем-бизнесменом Картером Реумом родился первенец.

Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем


Светская львица не скрывает, что в будущем хотела бы еще детей. Она уже даже придумала имя для будущей дочки. Знаменитость хочет назвать ее Лондон - в честь своего любимого города.

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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