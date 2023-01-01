Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем

Певица вместе с мужем Картером Реумом стали родителями малыша, который появился на свет с помощью суррогатной матери.В понедельник счастливая Хилтон опубликовала новое фото с подросшим малышом. На снимке 7-месячный Феникс Бэррон, которого назвали в честь покойного прадедушки Бэррона Хилтона, позировал на руках у звездной мамы. Пэрис взяла его с собой в бутик Chanel.«Понедельник мамочки. С моим маленьким ангелом», — подписала она снимок.Напомним, 25 января Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с мужем-бизнесменом Картером Реумом родился первенец.Светская львица не скрывает, что в будущем хотела бы еще детей. Она уже даже придумала имя для будущей дочки. Знаменитость хочет назвать ее Лондон - в честь своего любимого города.