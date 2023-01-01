Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами

Вместе с мужем, бизнесменом Андреем Гацунаевым, их остановили сотрудники полиции для стандартной проверки, которая закончилась задержанием. С тех пор актриса не выходила на связь с поклонниками на странице своего блога.Однако накануне ситуация изменилась. Кристина опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала фолловерам, что вернулась к работе. Актриса позировала в гримерке, намекнув тем самым, что готовится к выходу на сцену и вживается в новый образ.«По имени отчеству, пожалуйста», — написала она.Звезда выложила фото в сторис, поэтому поклонники никак не могли отреагировать на ее возвращение.Напомним, 16 июня автомобиль, в котором находились Кристина с мужем Андреем, остановили сотрудники ДПС. Они нашли белый сверток с непонятным содержимым и доставили супругов в отделение полиции. После вещество идентифицировали как наркотическое. Возлюбленного актрисы отправили под домашний арест.