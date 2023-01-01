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Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами

Сегодня, 12:00
В начале лета 45-летняя звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина оказалась в эпицентре неприятного скандала.

Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами
Вместе с мужем, бизнесменом Андреем Гацунаевым, их остановили сотрудники полиции для стандартной проверки, которая закончилась задержанием. С тех пор актриса не выходила на связь с поклонниками на странице своего блога.

Однако накануне ситуация изменилась. Кристина опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала фолловерам, что вернулась к работе. Актриса позировала в гримерке, намекнув тем самым, что готовится к выходу на сцену и вживается в новый образ.

Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами


«По имени отчеству, пожалуйста», — написала она.

Звезда выложила фото в сторис, поэтому поклонники никак не могли отреагировать на ее возвращение.

Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами


Напомним, 16 июня автомобиль, в котором находились Кристина с мужем Андреем, остановили сотрудники ДПС. Они нашли белый сверток с непонятным содержимым и доставили супругов в отделение полиции. После вещество идентифицировали как наркотическое. Возлюбленного актрисы отправили под домашний арест.

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Ключевые слова: Кристина Бабушкина, Андрей Гацунаев, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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