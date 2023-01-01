Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами

Однако накануне ситуация изменилась. Кристина опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала фолловерам, что вернулась к работе. Актриса позировала в гримерке, намекнув тем самым, что готовится к выходу на сцену и вживается в новый образ.
«По имени отчеству, пожалуйста», — написала она.
Звезда выложила фото в сторис, поэтому поклонники никак не могли отреагировать на ее возвращение.
Напомним, 16 июня автомобиль, в котором находились Кристина с мужем Андреем, остановили сотрудники ДПС. Они нашли белый сверток с непонятным содержимым и доставили супругов в отделение полиции. После вещество идентифицировали как наркотическое. Возлюбленного актрисы отправили под домашний арест.