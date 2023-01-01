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Ольга Рапунцель вновь обвинила экс-мужа Дмитрия Дмитренко в недостойном поведении

Сегодня, 11:13
В семье экс-участников скандального реалити «Дом-2» Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель продолжают кипеть страсти.

Ольга Рапунцель вновь обвинила экс-мужа Дмитрия Дмитренко в недостойном поведении
На этот раз мама двоих детей заявила, что бывшие соседи докладывают ей о бурной личной жизни некогда возлюбленного.

Сейчас мужчина живет в одной из трех квартир, которые у супругов были в собственности, а блогерша вместе с детьми переехала на съемную. Ольга близко к сердцу принимает попытки бывшего наладить личную жизни в доме, в котором они все вместе строили семью.

Ольга Рапунцель вновь обвинила экс-мужа Дмитрия Дмитренко в недостойном поведении


Накануне Рапунцель поделилась с подписчиками своего блога переживаниями. Девушка рассказала, что суд в очередной раз перенесли, а она продолжает ютиться на съемной квартире.

«Домой вернуться не могу из-за него, а что он? Водит баб к нам домой. Она там моется спокойно в моей ванной, спит или спала на нашей кровати, и ее не смущает, что там мои и детские вещи. Я держусь. Вот сижу и молчу. Все понимаю, есть законы, а есть мораль, какие-то жизненные, человеческие принципы», — возмущается блогерша.

Ольга Рапунцель вновь обвинила экс-мужа Дмитрия Дмитренко в недостойном поведении


Ольга считает, что бывший муж мог бы снять гостиницу, а не водить женщин в их квартиру. При этом сам Дмитрий ранее рассказывал, что Рапунцель хочет присвоить все совместно нажитое себе. Он также обвинил бывшую в том, что она буквально «обчистила» их жилище, когда съезжала.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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