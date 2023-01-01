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Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой

Сегодня, 11:57
Модель поделилась с подписчиками своего блога радостной новостью.

Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой


30-летняя звезда подиумов и ее муж, музыкант Александр Делеон (также известный как Бонс), впервые стали родителями. У возлюбленных родилась дочка, которую они назвали Аврора Джеймс.

Жозефин на странице в своих социальных сетях опубликовала фото с новорожденной малышкой. На черно-белом кадре крошечная ручка девочки крепко держится за пальцы мамы и папы.

Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой


«Аврора Джеймс», — лаконично подписала Скривер, добавив эмодзи звездочек.

Напомним, экс-«ангел» Victoria’s Secret в мае этого года объявила о беременности. Модель опубликовала снимок с округлившимся животом на странице своего блога. С отцом новорожденной малышки Жозефин встречается с 2013 года. Спустя 5 лет Делеон сделал Скривер предложение руки и сердца. Возлюбленные долго планировали свадьбу, которую из-за коронавируса пришлось отложить до 2022-го.

Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой


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Ключевые слова: Жозефин Скривер, Александр Делеон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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