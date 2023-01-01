Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скривер впервые стала мамой

30-летняя звезда подиумов и ее муж, музыкант Александр Делеон (также известный как Бонс), впервые стали родителями. У возлюбленных родилась дочка, которую они назвали Аврора Джеймс.Жозефин на странице в своих социальных сетях опубликовала фото с новорожденной малышкой. На черно-белом кадре крошечная ручка девочки крепко держится за пальцы мамы и папы.«Аврора Джеймс», — лаконично подписала Скривер, добавив эмодзи звездочек.Напомним, экс-«ангел» Victoria’s Secret в мае этого года объявила о беременности. Модель опубликовала снимок с округлившимся животом на странице своего блога. С отцом новорожденной малышки Жозефин встречается с 2013 года. Спустя 5 лет Делеон сделал Скривер предложение руки и сердца. Возлюбленные долго планировали свадьбу, которую из-за коронавируса пришлось отложить до 2022-го.