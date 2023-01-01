Ольга Серябкина в крошечном купальнике запечатлела себя на Кипре

Экс-солистка группы SEREBRO провела там буквально несколько дней, но успела хорошенько отдохнуть на пляже. На радость подписчикам, звезда сцены сделала несколько новых фото в купальнике.На странице блога Серябкина выложила серию снимков в необычном образе. Певица надела бикини серебристо-лавандового цвета, а также платье с многочисленными разрезами. Свой образ Ольга дополнила солнцезащитными очками и нанесла легкий макияж, отдельно выделив губы.«Пусть фотки с моря останутся здесь. Сегодня я ловила солнце в Ларнаке!» — подписала артистка фото.После Серябкина сделала несколько снимков уже без необычного платья.Поклонники Ольги оценили ее новую публикацию и оставили множество приятных комплиментов: «Соблазнительная фигура!», «Прекрасно выглядишь, точно русалка!», «Стильный купальник, подчеркнувший все достоинства», «Вы похудели и смотритесь отлично».