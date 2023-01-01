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Ольга Серябкина в крошечном купальнике запечатлела себя на Кипре

Сегодня, 12:19
38-летняя певица Ольга Серябкина вчера вернулась с Кипра.

Ольга Серябкина в крошечном купальнике запечатлела себя на Кипре
Экс-солистка группы SEREBRO провела там буквально несколько дней, но успела хорошенько отдохнуть на пляже. На радость подписчикам, звезда сцены сделала несколько новых фото в купальнике.

На странице блога Серябкина выложила серию снимков в необычном образе. Певица надела бикини серебристо-лавандового цвета, а также платье с многочисленными разрезами. Свой образ Ольга дополнила солнцезащитными очками и нанесла легкий макияж, отдельно выделив губы.

Ольга Серябкина в крошечном купальнике запечатлела себя на Кипре


«Пусть фотки с моря останутся здесь. Сегодня я ловила солнце в Ларнаке!» — подписала артистка фото.

После Серябкина сделала несколько снимков уже без необычного платья.

Ольга Серябкина в крошечном купальнике запечатлела себя на Кипре


Ольга Серябкина в крошечном купальнике запечатлела себя на Кипре


Поклонники Ольги оценили ее новую публикацию и оставили множество приятных комплиментов: «Соблазнительная фигура!», «Прекрасно выглядишь, точно русалка!», «Стильный купальник, подчеркнувший все достоинства», «Вы похудели и смотритесь отлично».

← Бывший «ангел» Victoria’s Secret Жозефин Скр...

Ключевые слова: Ольга Серябкина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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