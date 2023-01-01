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Актриса Валерия Ланская показала свои стройные ножки на новых пляжных снимках

Сегодня, 11:51
36-летняя актриса театра и кино Валерия Ланская счастлива в отношениях с танцором Эдгаром Голосным.

Актриса Валерия Ланская показала свои стройные ножки на новых пляжных снимках
В мае этого года мужчина сделал ей предложение руки и сердца. Звезда «Кадетства» ответила согласием.

Валерия часто выкладывает в свой блог новые фотографии, а также делится личными рассуждениями на разнообразные темы. Пару дней назад актриса опубликовала свежие кадры с отдыха, на которых позировала в летящем длинном платье темно-синего оттенка. В подписи к снимкам Ланская с грустью сообщила фолловерам, что ее отпуск подошел к концу.

Актриса Валерия Ланская показала свои стройные ножки на новых пляжных снимках


«Всё. Закончился отпуск. Море этого сезона.. Было хорошо, но мало. Впрочем, как всегда. Но остались чудесные воспоминания», — написала она.

Подписчики Валерии не поскупились на комплименты: «Морская нимфа!», «Красивый пейзаж и очаровательная Валерия», «Вы в отличной форме».

Актриса Валерия Ланская показала свои стройные ножки на новых пляжных снимках


Напомним, актриса воспитывает 8-летнего сына Артемия от отношений с режиссером Стасом Ивановым. Несмотря на развод, экс-супруги остались в хороших отношениях. Новый возлюбленный Валерии смог найти общий язык с ее наследником.

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Ключевые слова: Валерия Ланская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Актриса Валерия Ланская показала свои стройные ножки на новых пляжных снимках 36-летняя актриса театра и кино Валерия Ланская счастлива в отношениях с танцором Эдгаром Голосным.
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