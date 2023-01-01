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Екатерина Волкова разрешила 12-летней дочери кардинально сменить имидж (фото)

Сегодня, 13:02
41-летняя звезда «Ворониных» Екатерина Волкова воспитывает 12-летнюю дочь Елизавету.

Екатерина Волкова разрешила 12-летней дочери кардинально сменить имидж (фото)
Актриса старается не ограничивать наследницу в ее желаниях самовыражаться. Накануне девочка решила сменить стиль, и популярная мама ее в этом поддержала.

На странице своего блога Волкова показала подписчикам кадры из салона красоты, где подростку провели процедуру окрашивания волос. Желание Елизаветы стать блондинкой было поддержано ее мамой.

Екатерина Волкова разрешила 12-летней дочери кардинально сменить имидж (фото)


«Мечтала о таком цвете для себя. Почему все лучшее достается детям, расскажите, пожалуйста», — с иронией обратилась к подписчикам актриса.

Напомним, Екатерина Волкова вышла замуж в 2010 году. Ее супругом стал танцор и телеведущий Андрей Карпов, с которым актриса до свадьбы встречалась год. В 2011 году звезда «Ворониных» стала мамой.

Екатерина Волкова разрешила 12-летней дочери кардинально сменить имидж (фото)


Ранее Екатерина признавалась, что не планирует вновь рожать. По ее словам, гораздо комфортнее воспитывать одного ребенка. А если вдруг ей и захочется во второй раз стать матерью, то актриса собирается найти способ для решения этого вопроса.

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Ключевые слова: Екатерина Волкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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