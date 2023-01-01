Екатерина Волкова разрешила 12-летней дочери кардинально сменить имидж (фото)

Актриса старается не ограничивать наследницу в ее желаниях самовыражаться. Накануне девочка решила сменить стиль, и популярная мама ее в этом поддержала.На странице своего блога Волкова показала подписчикам кадры из салона красоты, где подростку провели процедуру окрашивания волос. Желание Елизаветы стать блондинкой было поддержано ее мамой.«Мечтала о таком цвете для себя. Почему все лучшее достается детям, расскажите, пожалуйста», — с иронией обратилась к подписчикам актриса.Напомним, Екатерина Волкова вышла замуж в 2010 году. Ее супругом стал танцор и телеведущий Андрей Карпов, с которым актриса до свадьбы встречалась год. В 2011 году звезда «Ворониных» стала мамой.Ранее Екатерина признавалась, что не планирует вновь рожать. По ее словам, гораздо комфортнее воспитывать одного ребенка. А если вдруг ей и захочется во второй раз стать матерью, то актриса собирается найти способ для решения этого вопроса.