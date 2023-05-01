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Ирина Пинчук потратила на гендер-пати три миллиона рублей

Сегодня, 16:24
Ирина Пинчук и Арай Чобанян сейчас находятся в ожидании второго ребенка.

Ирина Пинчук потратила на гендер-пати три миллиона рублей
Бывшие участники "Дома-2" уже воспитывают двухлетнего сына Давида. А теперь пришло время узнать пол второго малыша. Ирина рассказала подписчикам, что придумала грандиозную гендер-пати, на которую потратила три миллиона.

Ирина Пинчук потратила на гендер-пати три миллиона рублей


Супруги арендовали воздушный шар, который поднял в небо огромный баннер. Семья и их близкие с земли наблюдали, как разворачивается текст, в конце которого было написано, что у них будет еще один сын. Затем организаторы запустили в небо фейерверки с голубым дымом.

Вот только подписчиков Пинчук это не впечатлило. Они посчитали, что за 3 миллиона можно было придумать и что-то поинтересней, да и вообще, лучше бы отдать эти деньги на благотворительность.

Ирина Пинчук потратила на гендер-пати три миллиона рублей


"Меня искренне удивляют сообщения: "Лучше бы деткам помогли". Вы знать не знаете, кому мы помогаем. И вообще – это не ваше дело, куда мы тратим деньги", - высказалась Пинчук.

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Ключевые слова: julianews, Ирина Пинчук

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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