Ирина Пинчук потратила на гендер-пати три миллиона рублей

Бывшие участники "Дома-2" уже воспитывают двухлетнего сына Давида. А теперь пришло время узнать пол второго малыша. Ирина рассказала подписчикам, что придумала грандиозную гендер-пати, на которую потратила три миллиона.Супруги арендовали воздушный шар, который поднял в небо огромный баннер. Семья и их близкие с земли наблюдали, как разворачивается текст, в конце которого было написано, что у них будет еще один сын. Затем организаторы запустили в небо фейерверки с голубым дымом.Вот только подписчиков Пинчук это не впечатлило. Они посчитали, что за 3 миллиона можно было придумать и что-то поинтересней, да и вообще, лучше бы отдать эти деньги на благотворительность."Меня искренне удивляют сообщения: "Лучше бы деткам помогли". Вы знать не знаете, кому мы помогаем. И вообще – это не ваше дело, куда мы тратим деньги", - высказалась Пинчук.