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Мария Кожевникова стала мамой еще раз

Сегодня, 18:21
В семье Марии Кожевниковой произошло пополнение.

Мария Кожевникова стала мамой еще раз
В прошлом месяце актриса сообщила, что ждет ребенка. А сегодня на своей странице в запрещенной соцсети она опубликовала снимок на котором держит маленькую ручку.

Мария Кожевникова стала мамой еще раз


"Четыре раза мама! Любовь и благодарность", - подписала Мария.
Ранее она не называла пол ребенка и отказалась от модных сейчас гендер-пати. Кожевникова уверяла, что пол ребенка для нее не важен, главное - здоровье малыша. Сейчас она тоже держит интригу, не рассказывая, кто у нее роился. Но судя по голубой бирке на ручке у Марии появился еще один сын.

Напомним, актриса уже воспитывает троих мальчиков от Евгения Васильева. Десять лет назад они обвенчались, а вот официально свой брак так и не оформили.

Мария Кожевникова стала мамой еще раз

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Ключевые слова: julianews, Мария Кожевникова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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