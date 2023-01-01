Мария Кожевникова стала мамой еще раз

В прошлом месяце актриса сообщила, что ждет ребенка. А сегодня на своей странице в запрещенной соцсети она опубликовала снимок на котором держит маленькую ручку."Четыре раза мама! Любовь и благодарность", - подписала Мария.Ранее она не называла пол ребенка и отказалась от модных сейчас гендер-пати. Кожевникова уверяла, что пол ребенка для нее не важен, главное - здоровье малыша. Сейчас она тоже держит интригу, не рассказывая, кто у нее роился. Но судя по голубой бирке на ручке у Марии появился еще один сын.Напомним, актриса уже воспитывает троих мальчиков от Евгения Васильева. Десять лет назад они обвенчались, а вот официально свой брак так и не оформили.