Виктория Боня случайно показала как выглядит после пластки

Точнее, некоторым она все же готова продемонстрировать, как выглядит без очков, но за символическую, по ее словам, сумму в 1300 рублей. Виктория же создала платный Телеграм-канал, но желающих там собралось пока немного, поэтому они вынуждены ждать, пока Боня соберет достаточно подписчиков, чтобы явить себя миру. Кстати, некоторые заметили, что на канале подключено автоматическое продление подписки через месяц.Но тут выпала возможность посмотреть на Викторию и бесплатно, когда она случайно показала часть лица. Можно заметить, что восстановление до полного восстановления еще далеко. Сама она говорит, что конечный результат будет через 3-4 месяца.