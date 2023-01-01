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Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске

Сегодня, 14:22
40-летний телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает сына от умершей в 2015 году Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске
10-летний Платон раньше нечасто появлялся в блоге отца, однако в последнее время шоумен стал выкладывать больше фото и видео с ребенком.

Так, к примеру, накануне на странице в социальных сетях Дмитрия появился новый совместный снимок с сыном. Телеведущий оделся в стиле Платона. В кадре они оба позировали в светлых рубашках и зеленых шортах. Правда, мальчик решил выбрать более яркую футболку.

Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске


«Слово даю, то что мы одинаково одеты – случайность», — написал шоумен.

Кстати, Шепелев все еще не разрешает сыну видеться с родными по линии Жанны.

Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске


А желающих встретиться с Платоном достаточно. Например, его крестная мама Ольга Орлова неоднократно пыталась помирить Дмитрия с бывшими тестем и тещей, но все тщетно – телеведущий не желает выходить с ними на связь.

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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