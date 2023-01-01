Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске

Так, к примеру, накануне на странице в социальных сетях Дмитрия появился новый совместный снимок с сыном. Телеведущий оделся в стиле Платона. В кадре они оба позировали в светлых рубашках и зеленых шортах. Правда, мальчик решил выбрать более яркую футболку.
«Слово даю, то что мы одинаково одеты – случайность», — написал шоумен.
Кстати, Шепелев все еще не разрешает сыну видеться с родными по линии Жанны.
А желающих встретиться с Платоном достаточно. Например, его крестная мама Ольга Орлова неоднократно пыталась помирить Дмитрия с бывшими тестем и тещей, но все тщетно – телеведущий не желает выходить с ними на связь.