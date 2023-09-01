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Виктория Боня готова вернуть деньги недовольным подписчикам

Вчера, 23:09
Несколько дней назад Виктория Боня создала платный Телеграм-канал, куда можно было вступить, заплатив 1300 рублей.

Виктория Боня готова вернуть деньги недовольным подписчикам
Там она обещала показать, как выглядит после пластики, которую многие считают неудачной. Но желающих оказалось все 243, а Боня надеялась собрать 30 тысяч подписчиков, поэтому публиковать снимки отказалась, а вместо этого пообещала рассказывать там то, о чем ей стыдно говорить в запрещенной соцсети. Естественно, нашлись недовольные. Поговаривали даже, что Боне решили предьявить иск, но она быстро заявила, что готова вернуть деньги.

Виктория Боня готова вернуть деньги недовольным подписчикам


"Думаю никому не нужно объяснять, что такое лицо, для каждого из нас, на сколько это важная часть каждого человека. Поэтому показывать себя в том виде, в котором даже я смотреть на себя не горю желанием, было бы глупо", - написала Боня.

Что же, заработать миллионы на своем лице у нее не получилось.

Виктория Боня готова вернуть деньги недовольным подписчикам

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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