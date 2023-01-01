Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина выходит замуж

Как оказалось, возлюбленный девушки, футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян, сделал ей предложение руки и сердца. Избранница спортсмена ответила согласием.На странице в своих социальных сетях Яна опубликовала кадры сюрприза. Наир разместил под окнами Останкинской башни большой плакат со словами: «Яна, выходи за меня!».Позже футболист вручил ведущей «Матч ТВ» кольцо с бриллиантом.«Я сказала да!» — написала счастливая девушка в личном блоге.Кстати, совсем недавно в Сети появился слух о связи Яны Ромашкиной и Дмитрия Тарасова. Футболист проводил время в компании девушки в одном из заведений Москвы. Вечеринка проходила накануне пятилетия старшей дочери спортсмена, и пока его жена Анастасия Костенко готовилась к семейному празднику, ее избранник тусовался.Впрочем, между Яной и Дмитрием лишь рабочие отношения. А уж после известий о свадьбе жене Тарасова переживать точно не о чем.