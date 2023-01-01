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Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына

Сегодня, 14:26
54-летний Сергей Астахов не так давно вновь стал отцом.

Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына
В начале сентября Виктория Савкеева, ранее работавшая учительницей начальных классов, родила сына. Малыша назвали Сашей.

Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына


Интересно, что у мальчика разница с первой дочкой Сергея Марией составит аж 25 лет. Первенец появился у Астахова в союзе с Викторией Адельфиной.

Марии и Виктории удалось подружиться. 25-летняя дочка встречала братика из роддома.

Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына


Сергей трогательно вспоминает эти моменты:

"Я заплакал, когда мне дали маленькую бумажку и там было написано "мальчик". Это что-то чистое, божественное, неземное. Это счастье. Не люблю эти слова, боюсь сглазить".

Так вот в Сети Сергею постоянно задают вопрос о том, почему же актер не отведёт свою благоверную в ЗАГС.

Астахову пришлось отвечать за свою нерешительность:

"Я и сейчас говорю — вот-вот это случится. Понимаю вопрос. Виноват — исправлюсь. Может, она чего-то боится, волнуется, боится сглазить. Если она завтра скажет "да", то я это сделаю. Нет никаких проблем, у нас всё хорошо".

Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына

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Ключевые слова: Сергей Астахов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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