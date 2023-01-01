Сергей Астахов покаялся, почему не ведёт под венец маму его сына

Интересно, что у мальчика разница с первой дочкой Сергея Марией составит аж 25 лет. Первенец появился у Астахова в союзе с Викторией Адельфиной.
Марии и Виктории удалось подружиться. 25-летняя дочка встречала братика из роддома.
Сергей трогательно вспоминает эти моменты:
"Я заплакал, когда мне дали маленькую бумажку и там было написано "мальчик". Это что-то чистое, божественное, неземное. Это счастье. Не люблю эти слова, боюсь сглазить".
Так вот в Сети Сергею постоянно задают вопрос о том, почему же актер не отведёт свою благоверную в ЗАГС.
Астахову пришлось отвечать за свою нерешительность:
"Я и сейчас говорю — вот-вот это случится. Понимаю вопрос. Виноват — исправлюсь. Может, она чего-то боится, волнуется, боится сглазить. Если она завтра скажет "да", то я это сделаю. Нет никаких проблем, у нас всё хорошо".