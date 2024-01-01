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Милош Бикович поделился трогательным фото с новорождённым сыном

Вчера, 23:19
36-летний актёр Милош Бикович впервые стал отцом и как кажется ему нравится вживаться в эту новую роль.

Милош Бикович поделился трогательным фото с новорождённым сыном
На своей странице в соцсети звезда фильма "Холоп" поделился нежным кадром, на котором держит малыша на руках. Кроха завёрнут в уютный тёплый кокон, а лицо ребёнка Милош предусмотрительно закрыл смайликом.

Милош Бикович поделился трогательным фото с новорождённым сыном


"Самое важное…", - коротко подписал кадр артист.

Напомним, мамой малыша является Ивана Малич, с которой, по словам Ивана Охлобыстина, Милош расписан официально.

Милош Бикович поделился трогательным фото с новорождённым сыном


Правда, стоит отметить, что сам он старательно скрывал тот факт, что сыграл свадьбу со своей избранницей.

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Ключевые слова: Милош Бикович

Количество просмотров: 806
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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