Милош Бикович поделился трогательным фото с новорождённым сыном

На своей странице в соцсети звезда фильма "Холоп" поделился нежным кадром, на котором держит малыша на руках. Кроха завёрнут в уютный тёплый кокон, а лицо ребёнка Милош предусмотрительно закрыл смайликом.
"Самое важное…", - коротко подписал кадр артист.
Напомним, мамой малыша является Ивана Малич, с которой, по словам Ивана Охлобыстина, Милош расписан официально.
Правда, стоит отметить, что сам он старательно скрывал тот факт, что сыграл свадьбу со своей избранницей.
Ключевые слова: Милош Бикович
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Автор: Mysha
Автор фото: социальная сеть
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