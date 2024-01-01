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"Полный разрыв связки и перелом": Лера Кудрявцева доставлена в больницу с травмами

Вчера, 23:13
На голову Леры Кудрявцевой и без того в последнее время сыплются сплошные неприятности в личной жизни, а тут ещё и проблемы со здоровьем.

"Полный разрыв связки и перелом": Лера Кудрявцева доставлена в больницу с травмами
На своей странице в соцсети Лера опубликовала фото медицинского протеза и палки, огорошив неприятным известием.

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр".

"Полный разрыв связки и перелом": Лера Кудрявцева доставлена в больницу с травмами


Кудрявцева поведала, что у неё диагностированы полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.

"Полный разрыв связки и перелом": Лера Кудрявцева доставлена в больницу с травмами


Как именно Лера травмировала конечность настолько серьёзно, она пока что не рассказала. Фолловеры пожелали блондинке скорейшего восстановления и засыпали словами поддержки.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 767
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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"Полный разрыв связки и перелом": Лера Кудрявцева доставлена в больницу с травмами На голову Леры Кудрявцевой и без того в последнее время сыплются сплошные неприятности в личной жизни, а тут ещё и проблемы со здоровьем.
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