"Полный разрыв связки и перелом": Лера Кудрявцева доставлена в больницу с травмами

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр".
Кудрявцева поведала, что у неё диагностированы полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.
Как именно Лера травмировала конечность настолько серьёзно, она пока что не рассказала. Фолловеры пожелали блондинке скорейшего восстановления и засыпали словами поддержки.