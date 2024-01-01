Судебные приставы разыскивают Игоря Петренко по причине долга в 9,2 млн р. перед Екатериной Климовой

"Артист не платит деньги на 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея около года. В конце 2022 года Петренко уже выплачивал долг по алиментам в 6 миллионов рублей", - рассказывает источник. В связи с этим 46-летнего артиста ищут судебные приставы.
Брак Екатерины и Игоря просуществовал 10 лет. При этом по сей день Климова не даёт интервью на тему причины развода. А вот Петренко ранее говорил: "Во-первых, мы взрослые люди, понимаем, что у нас дети. И в глобальном смысле зла никто никому не желает. Во-вторых, прошлое не вернуть, разломанное не починишь. Но главный фактор — наши дети. Мы просто обязаны оставаться в этой сцепке, что бы ни случилось". Видимо, мнение по поводу сцепки и помощи за годы изменилось.