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Судебные приставы разыскивают Игоря Петренко по причине долга в 9,2 млн р. перед Екатериной Климовой

Вчера, 23:27
Екатерина Климова и Игорь Петренко считались одной из самых красивых пар российского театра и кино. А теперь они не просто ссорятся. Тут кое-что посерьёзнее.

Судебные приставы разыскивают Игоря Петренко по причине долга в 9,2 млн р. перед Екатериной Климовой
Екатерина обратилась в суд, чтобы взыскать с бывшего мужа долг 9,2 миллиона рублей. Эта сумма алиментов, которую Игорь не оплатил.

"Артист не платит деньги на 15-летнего Корнея и 17-летнего Матвея около года. В конце 2022 года Петренко уже выплачивал долг по алиментам в 6 миллионов рублей", - рассказывает источник. В связи с этим 46-летнего артиста ищут судебные приставы.

Судебные приставы разыскивают Игоря Петренко по причине долга в 9,2 млн р. перед Екатериной Климовой


Брак Екатерины и Игоря просуществовал 10 лет. При этом по сей день Климова не даёт интервью на тему причины развода. А вот Петренко ранее говорил: "Во-первых, мы взрослые люди, понимаем, что у нас дети. И в глобальном смысле зла никто никому не желает. Во-вторых, прошлое не вернуть, разломанное не починишь. Но главный фактор — наши дети. Мы просто обязаны оставаться в этой сцепке, что бы ни случилось". Видимо, мнение по поводу сцепки и помощи за годы изменилось.

Судебные приставы разыскивают Игоря Петренко по причине долга в 9,2 млн р. перед Екатериной Климовой

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Ключевые слова: Екатерина Климова, Игорь Петренко

Количество просмотров: 832
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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