Любовь Цоколо стала мамой в четвёртый раз

Для тех, кто не в курсе, всего у счастливых родителей шестеро детей и если кто думает, что всё свое время Любовь посвящает исключительно семье, то он ошибается. Она сама является главным флагманом и амбассадором своего личного бренда и даже в ожидании четвёртого ребёнка смогла успешно организовать и провести премии «Супер Семья 2023» в Москве и Super Mama Business Forum 2023 в Дубае.
Сидеть без дела Любовь не собирается и сейчас. Планы на 2024 год ещё более грандиозные и у неё запланировано сразу несколько масштабных международных проектов, ближайший из которых состоится уже в конце марта.
Но самое главное, своим примером Любовь Цоколо вдохновляет миллионы женщин и демонстрирует то, что Super Mama - это не звание, а Призвание!