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Любовь Цоколо стала мамой в четвёртый раз

Сегодня, 13:22
Так что, Любовь Цоколо снова подтвердила свой super статус

Любовь Цоколо стала мамой в четвёртый раз
Сейчас Любовь со своим мужем Патриком, двумя дочерями и сыном живет на Багамах и именно там в День всех влюбленных 14 февраля на свет появилась еще одна девочка, которую назвали Mila Guye Bergeret.

Любовь Цоколо стала мамой в четвёртый раз


Для тех, кто не в курсе, всего у счастливых родителей шестеро детей и если кто думает, что всё свое время Любовь посвящает исключительно семье, то он ошибается. Она сама является главным флагманом и амбассадором своего личного бренда и даже в ожидании четвёртого ребёнка смогла успешно организовать и провести премии «Супер Семья 2023» в Москве и Super Mama Business Forum 2023 в Дубае.

Любовь Цоколо стала мамой в четвёртый раз


Сидеть без дела Любовь не собирается и сейчас. Планы на 2024 год ещё более грандиозные и у неё запланировано сразу несколько масштабных международных проектов, ближайший из которых состоится уже в конце марта.

Но самое главное, своим примером Любовь Цоколо вдохновляет миллионы женщин и демонстрирует то, что Super Mama - это не звание, а Призвание!

Любовь Цоколо стала мамой в четвёртый раз

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Ключевые слова: Любовь Цоколо

Количество просмотров: 728
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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