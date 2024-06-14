Поклонники отметили, что Сотникова находится в отличной физической форме. А другие посоветовали задуматься о следующем малыше, пока позволяет здоровье и время.
Аделина Сотникова приняла участие в стильной фотосессии с сыном
14.06.24 / 17:07
27-летняя фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой осенью 2022 года. Она родила мальчика.
Сейчас, когда малышу уже почти 2 годика, Аделина решила устроить с ним совместную фотосессию. Она позирует в чёрном приталенном платье, ну, и малыша нарядили соответствующе.
Поклонники отметили, что Сотникова находится в отличной физической форме. А другие посоветовали задуматься о следующем малыше, пока позволяет здоровье и время.
Поклонники отметили, что Сотникова находится в отличной физической форме. А другие посоветовали задуматься о следующем малыше, пока позволяет здоровье и время.
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Ключевые слова: Аделина Сотникова
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Количество просмотров: 3 120
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: соцсеть
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Автор фото: соцсеть
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