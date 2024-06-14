Аделина Сотникова приняла участие в стильной фотосессии с сыном

Эрнст, якобы, одобрил возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала

Слухи о том, что Иван Ургант возвращается на Первый канал ходили давно, но казались лишь вымыслом, так как уж больно радикален был ведущий во многих своих высказываниях. Были и те, кто настаивал на признании актёра иноагентом.