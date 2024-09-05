Лунтик стал героем коллаборации бренда «Верфь» и студии анимационного кино «Мельница»

Ну, а студия анимационного кино «Мельница» хорошо известна, как создатель таких успешных проектов, как «Алёша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Барбоскины» и, конечно, «Лунтик и его друзья».«Верфь» давно мечтала выпустить специальную, уютную и добрую коллекцию для детей, напоминающую о том, что сила в единстве и дружбе. В результате стало понятно, что, прилетевший из космоса Лунтик, очаровавший всех своим умением дружить, является идеальным кандидатом для того, чтобы стать лицом этой коллекции. Так родилась коллаборация двух компаний из Санкт Петербурга «Верфи» и «Мельницы», в результате которой получилась космическая коллекция для маленьких мечтателей и их родителей.Первая в линейке бренда семейная коллекция перенесёт малышей в захватывающий мир космоса, где Лунтик и его друзья уже спешат навстречу приключениям среди звёзд. В коллекцию вошли практичные кожаные изделия, где спряталось тиснение с главным персонажем коллаборации, а также аксессуары из кожи и канваса с яркими принтами космоса и лета. В линейке есть универсальные рюкзаки с отворотом и аккуратные геометричные сумки на молнии в двух размерах: поменьше — для детей, побольше — для взрослых. Также в коллекции можно найти кошелёк-сумку с узнаваемыми милыми ушками и деревянные значки с персонажами любимого мультсериала, которые прекрасно дополняют каждое изделие из коллекции.Весь ассортимент разработан с учётом потребностей детей и взрослых, сочетая в себе практичность и оригинальный дизайн. В качестве материалов используется натуральная кожа в тёплом бежевом цвете или в классическом чёрном, а также плотный канвас с летним принтом и с космическим синим.Ну, и стоит добавить, что в числе ценностей бренда: трепетное отношение к семье и домашнему уюту, а также желание создавать продукты, которые будут радовать на протяжении долгих лет.И самое главное - компания имеет собственное производство, а потому предоставляет пожизненную гарантию на изделия.