Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»

12.05.25 / 16:15
Накануне в мире отмечали день, посвященный мамам.

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»
В России этот праздник не особо раскручен, а вот на Западе о его существовании напоминают сами мамочки. Социальные сети звездных мамочепк были переполнены их фотографиями с детьми, но, особо отличилась, Эмили Ратаковски.

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»


Она не стала ограничиваться банальной фоточкой с ребенком, а припомнила и то, как проходила её беременность.

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»


А проходила она с огоньком.

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»


Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»


Подруга Тимати Валя Иванова мамой еще не стала, но вот праздник, судя по всему, отмечать уже начала.

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»


И, надо полагать, что подобные фотографии мы еще неоднократно увидим на её страничке не зависимо от дней недели.

Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»



← Рианна намекнула, что у неё будет двой... Где, как и с кем проводят время «влюбле... →

Ключевые слова: Эмили Ратаковски, Валентина Иванова

Количество просмотров: 3 588
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Тимати и Валя Иванова намекнули на тайную свадьбу
Благодаря своему смелому платью, Эмили Ратаковски стала звездой светской вечеринки
Валя Иванова, наконец, получила от Тимати подарок, о котором давно мечтала
Эмили Ратаковски впервые стала мамой
Музыкант Алексей Фомин вызвал полицию после того, как его квартиру обстреляли В окне тульского композитора обнаружились странные отверстия.
Сальма Хайек уверяет, что сама не ожидала от себя такой смелой фотосессии в бикини и без него Накануне весь мир облетели фото Сальмы Хайек для Sports Illustrated.
На «красной дорожке» в Каннах Ирина Шейк лишь обнажила плечи, а Белла Хадид чуть приоткрыла грудь В этом году в Каннах новый дресс-код.
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин неожиданно забыла русский язык Накануне парочка объявилась в Москве.
Где, как и с кем проводят время «влюбленные» Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, когда они думают, что их не снимают фотографы На всех светских мероприятиях эта парочка демонстрирует взаимную любовь.
Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери» Накануне в мире отмечали день, посвященный мамам.
Рианна намекнула, что у неё будет двойня Вообще, Рианна всегда говорила, что хотела бы иметь четверых детей.
Почему после Met Gala хотят «отменить» Лису из группы Blacpink. Кто еще отличился на вечеринке Met Gala в этом году был откровенно скучноват.
Если верить приметам, то Тимати и Валя Иванова скоро расстанутся Эта парочка вместе уже года три и это, достаточно, большой срок.
Модные провалы на «Нике» 2025: 3 самых неудачных образа российских звезд Национальная кинопремия «Ника» прошла в столице.
© 2004-2025 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.