Взяв пример с Эмили Ратаковски, Валя Иванова тоже начала отмечать «День матери»

В России этот праздник не особо раскручен, а вот на Западе о его существовании напоминают сами мамочки. Социальные сети звездных мамочепк были переполнены их фотографиями с детьми, но, особо отличилась, Эмили Ратаковски.
Она не стала ограничиваться банальной фоточкой с ребенком, а припомнила и то, как проходила её беременность.
А проходила она с огоньком.
Подруга Тимати Валя Иванова мамой еще не стала, но вот праздник, судя по всему, отмечать уже начала.
И, надо полагать, что подобные фотографии мы еще неоднократно увидим на её страничке не зависимо от дней недели.
Ключевые слова: Эмили Ратаковски
, Валентина Иванова
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Автор: Lili
Автор фото: Личная страница в социальной сети
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